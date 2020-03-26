《經濟通通訊社２６日專訊》前聯儲局主席貝南奇周三（２５日）接受《ＣＮＢＣ》採訪時
表示，對長期經濟感到樂觀。雖然美國正面臨嚴重衰退，但不會持久。
他又指，第二季可能會出現一場非常嚴重的、短期的衰退，因為一切都會結束。如果在停工
期間對員工及企業造成的損害沒有太大，相信經濟有望迅速反彈。
他強調，當前的情況與金融危機相反，金融危機令銀行體系的問題感染整個經濟體系，但疫
情帶來的經濟問題更廣泛，故控制疫情很重要，政策才能繼而發揮作用。（ａｌ）
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26/03/2020 15:16
【大熊來了】前聯儲局主席：經濟非常急劇衰退，隨後將迅速反彈
《經濟通通訊社２６日專訊》前聯儲局主席貝南奇周三（２５日）接受《ＣＮＢＣ》採訪時
表示，對長期經濟感到樂觀。雖然美國正面臨嚴重衰退，但不會持久。
他又指，第二季可能會出現一場非常嚴重的、短期的衰退，因為一切都會結束。如果在停工
期間對員工及企業造成的損害沒有太大，相信經濟有望迅速反彈。
他強調，當前的情況與金融危機相反，金融危機令銀行體系的問題感染整個經濟體系，但疫
情帶來的經濟問題更廣泛，故控制疫情很重要，政策才能繼而發揮作用。（ａｌ）
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