【全球放水】新加坡金管局將向銀行提供６００億美元資金

《經濟通通訊社２６日專訊》新加坡金融管理局發布聲明指，將通過與聯儲局的美元互換安

排，向新加坡銀行提供高達６００億美元資金。

首次招標將於周五（２７日）進行，提供１００億美元七日期資金。下周一（３０日）再兩

次招標，提供１２０億美元七日期資金，以及８０億美元八十四天期資金，之後每個周一進行定

期招標。

金管局將通過每日的貨幣市場操作，繼續在銀行系統中保持較高的新加坡元和美元流動性。

（ａｌ）

