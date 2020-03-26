【新冠肺炎】俄羅斯周五起停飛所有國際航班

《經濟通通訊社２６日專訊》據俄羅斯媒體報道指，俄羅斯政府發布一項新法令，俄羅斯民

航局將停止由當地周五（２７日）午夜起，停飛所有國際航班，不過新措施不適用於俄羅斯境內

的國內航班。

俄府強調，由於封關措施無法返回俄羅斯的國民應採取措施確保自身安全。（ａｌ）

