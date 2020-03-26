【大熊來了】標普指美國銀行業今年利潤或由盈轉虧

《經濟通通訊社２６日專訊》評級機構標普表示，新冠肺炎疫情對經濟造成影響，美國銀行
業今年或由盈轉虧。
據標普跟蹤的６５間銀行，今年總虧損約１５０億美元，惟上年同期錄得盈利約１９５０億
美元。
標普預測，疫情波及美國所有行業，消費支出將嚴重下降。不過如果疫情不再惡化，或僅旅
行及休閒等行業，美國銀行業今年盈利或僅下跌約一半至１０００億美元。（ａｌ）
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