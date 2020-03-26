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即市新聞

26/03/2020 09:50

《異動股》藥業股普遍逆市升，石藥揚逾５％，三生製藥漲近９％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》新冠肺炎肆虐，藥業股普遍逆市升，石藥集團（０１０９３）
現價升５﹒１２％，暫為升幅最大恆指成分股，報１６﹒８４元；成交約７８１萬股，涉資１﹒
２９億元。該股將於下周一（３０日）公布業績。
　　中生製藥（０１１７７）報１０﹒９２元升０﹒９２％。三生製藥（０１５３０）急升
８﹒８１６％，報９﹒０１０元。兩股均在下周一公布業績。
　　現時，恆生指數報２３４１４，跌１１３點或跌０﹒４８％，主板成交１９６﹒６７億元。
國企指數報９４７７，跌０﹒５４％或跌５１點。
　　上證綜合指數報２７６９，跌１１點或跌０﹒４２％，成交５１５﹒２５億元人民幣。深證
成份指數報１０２１３，跌２７點或跌０﹒２７％，成交８８８﹒５４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環醫藥（００４６０）　　　　０﹒８３０元　　　升１﹒２２０％
　　白雲山　（００８７４）　　　２０﹒６００元　　　升０﹒７３３％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１６﹒８４０元　　　升５﹒１１９％
　　國藥控股（０１０９９）　　　１８﹒１２０元　　　跌１﹒０９２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒９２０元　　　升０﹒９２４％
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　　２７﹒９００元　　　升４﹒２９９％
　　三生製藥（０１５３０）　　　　９﹒０１０元　　　升８﹒８１６％
　　東陽光藥（０１５５８）　　　３６﹒５００元　　　升５﹒３３９％
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　　４﹒６３０元　　　升４﹒０４５％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２３﹒７００元　　　升２﹒５９７％
　　藥明康德（０２３５９）　　１００﹒２００元　　　升０﹒５５２％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　　４﹒５７０元　　　升１﹒１０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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