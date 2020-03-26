《異動股》吉利跌逾３％，內地上周乘用車日均零售下降四成

《經濟通通訊社２６日專訊》吉利汽車（００１７５）現價下跌３﹒０１％，報１１﹒６２

元；成交約１１３３萬股，涉資１﹒３３億元。

乘聯會公布，內地３月第三周（１６－２２日）日均零售 ２﹒５８萬輛，同比增速下降４

０％。第三周乘用車市場零售回升相對平穩，銷量總體恢復較快。

其他汽車股普遍向下，東風集團（００４８９）跌４﹒２９％，報５﹒１３元；華晨中國（

０１１１４）下跌３﹒１％，報６﹒２６元；廣汽集團（０２２３８）下跌１﹒７４％，報７﹒

８９元。

現時，恆生指數報２３２４７，下跌２７９點或下跌１﹒１９％，主板成交３２７﹒４２億

元。國企指數報９４０６，下跌１２３點或下跌１﹒２９％。

上證綜合指數報２７６６，下跌１５點或下跌０﹒５６％，成交８４８﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１０１９７，下跌４３點或下跌０﹒４２％，成交１４３９﹒５５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １１﹒６２元 跌３﹒０１％

東風集團（００４８９） ５﹒１３元 跌４﹒２９％

華晨中國（０１１１４） ６﹒２６元 跌３﹒１０％

北京汽車（０１９５８） ３﹒０２元 升２﹒３７％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒８９元 跌１﹒７４％

長城汽車（０２３３３） ４﹒６５元 跌４﹒１２％

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（ｃａ）

