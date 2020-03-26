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26/03/2020 10:11

《異動股》吉利跌逾３％，內地上周乘用車日均零售下降四成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》吉利汽車（００１７５）現價下跌３﹒０１％，報１１﹒６２
元；成交約１１３３萬股，涉資１﹒３３億元。
　　乘聯會公布，內地３月第三周（１６－２２日）日均零售　２﹒５８萬輛，同比增速下降４
０％。第三周乘用車市場零售回升相對平穩，銷量總體恢復較快。
　　其他汽車股普遍向下，東風集團（００４８９）跌４﹒２９％，報５﹒１３元；華晨中國（
０１１１４）下跌３﹒１％，報６﹒２６元；廣汽集團（０２２３８）下跌１﹒７４％，報７﹒
８９元。
　　現時，恆生指數報２３２４７，下跌２７９點或下跌１﹒１９％，主板成交３２７﹒４２億
元。國企指數報９４０６，下跌１２３點或下跌１﹒２９％。
　　上證綜合指數報２７６６，下跌１５點或下跌０﹒５６％，成交８４８﹒３０億元人民幣。
深證成份指數報１０１９７，下跌４３點或下跌０﹒４２％，成交１４３９﹒５５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒６２元　　　跌３﹒０１％
　　東風集團（００４８９）　　　５﹒１３元　　　跌４﹒２９％
　　華晨中國（０１１１４）　　　６﹒２６元　　　跌３﹒１０％
　　北京汽車（０１９５８）　　　３﹒０２元　　　升２﹒３７％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒８９元　　　跌１﹒７４％
　　長城汽車（０２３３３）　　　４﹒６５元　　　跌４﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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