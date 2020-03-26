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26/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３６﹒３億人幣，買建行保利物業沽騰訊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院就刺激經濟方案達成共識，道指曾升逾１３００點
，惟新冠肺炎疫情持續惡化，加上傳出多名參議員提出反對及修訂，道指最終升４９５點。港股
今日先升後回，高開７７點後隨即倒跌，早段最多跌逾３００點，其後美國參議院通過經濟刺激
方案，將交由眾議院表決，恆指午後曾復挫逾２００點，全日收２３３５２點，跌１７４點或０
﹒７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３６﹒３億元人民幣，大幅減少４６﹒８％。北水淨買入最多
的個股依次是建設銀行（００９３９）、保利物業（０６０４９）、香港交易所（００３８８）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、中國平安
（０２３１８）。
　　主板成交１２１７﹒７９億元減少１９﹒４％。其中港股通成交１９８﹒７億元，佔總成交
１６﹒３％。

＊北水繼續掃建行，騰訊收升仍捱沽＊

　　港股今日反覆向下，建行跌１﹒１１％，報６﹒２６元；保利物業跌１﹒０９％，報６３﹒
５５元；北水分別流入３﹒７８億元及９９１１萬元。　
　　港交所前高層及上市顧問遭起訴涉貪污，今日收跌０﹒０９％，報２３１﹒８元；仍獲北水
熱情掃貨，淨流入８８７４萬元。
　　騰訊升０﹒４７％，報３８１﹒８元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額３﹒９７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　３﹒７８
　　保利物業　　　　（０６０４９）　　　　　　０﹒９９
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　０﹒８９
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　　０﹒７６
　　新華保險　　　　（０１３３６）　　　　　　０﹒６３

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－３﹒９７
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒７５
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－１﹒６７
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－０﹒７０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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