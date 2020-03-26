【新冠肺炎】施永青：中原中國首季蝕５億，除鄂外大部分分店復工

中原集團主席施永青表示，除了湖北、武漢之外，中原中國其他城市大部分分店復工。
至於業績方面，施永青指出，第一季度生意額十分慘淡，只計中原中國首季大約虧損５億人
民幣。至於２０２０年全年目標，估計全年佣金收入要比去年（約１０６億港幣）打７５折。「
即使全年業績做到７５折（約８０億），全年仍有機會要蝕錢，因為目前內地利潤僅２％至
３％。」《香港經濟日報》
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道25/03/2020
etnetApp通天下 獨家匯率比較一眼睇晒！
|生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
|數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
|生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
|FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
|中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰