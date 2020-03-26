【新冠肺炎】施永青：中原中國首季蝕５億，除鄂外大部分分店復工

中原集團主席施永青表示，除了湖北、武漢之外，中原中國其他城市大部分分店復工。

至於業績方面，施永青指出，第一季度生意額十分慘淡，只計中原中國首季大約虧損５億人

民幣。至於２０２０年全年目標，估計全年佣金收入要比去年（約１０６億港幣）打７５折。「

即使全年業績做到７５折（約８０億），全年仍有機會要蝕錢，因為目前內地利潤僅２％至

３％。」《香港經濟日報》

