中國海外去年盈利為４１６億元，升１０％，派末期息５７仙

《經濟通通訊社２６日專訊》中國海外發展（００６８８）公布２０１８年１２月底止全年

業績，期內純利按年升１０％至４１６﹒１８億元，每股基本盈利３﹒８元，派末期息５７仙。

期內收入１６３６﹒５１億元，除稅前利潤６４９﹒５２億元。（ｈｌ）



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