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26/03/2020 12:15

華潤置地去年多賺１８％至２８７億人幣，末期息０﹒９３７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華潤置地（０１１０９）公布截至去年１２月底止年度業績，
全年純利按年增１８％至２８６﹒７２億元（人民幣．下同），每股盈利４﹒１２元。末期股息
每股０﹒９３７元。計入中期股息每股０﹒１２９元，全年股息按年增長０﹒７％至每股
１﹒０６６元。
　　期內，收入為１４７７﹒３６億元，按年升２２％。毛利為５６０億元，按年升７％。綜合
毛利潤率為３７﹒９％（ｈｌ）
　
　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

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