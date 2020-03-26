華潤置地去年多賺１８％至２８７億人幣，末期息０﹒９３７元

《經濟通通訊社２６日專訊》華潤置地（０１１０９）公布截至去年１２月底止年度業績，

全年純利按年增１８％至２８６﹒７２億元（人民幣．下同），每股盈利４﹒１２元。末期股息

每股０﹒９３７元。計入中期股息每股０﹒１２９元，全年股息按年增長０﹒７％至每股

１﹒０６６元。

期內，收入為１４７７﹒３６億元，按年升２２％。毛利為５６０億元，按年升７％。綜合

毛利潤率為３７﹒９％（ｈｌ）



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