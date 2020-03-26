李嘉誠及李澤鉅增持長和合共８５萬股，涉資４０３０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》根據聯交所資料顯示，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅透

過兩人各自擁有５０％權益之公司於上周五（２０日）及本周一（２３日），分別以平均價每股

４８﹒０５９６元及４６﹒４８３２元增持長和（００００１）合共８５萬股，涉資４０３０萬

元。

交易完成後，李嘉誠於長和的持股量將由３０﹒１１％增至３０﹒１３％，而李澤鉅持股量

由３０﹒１８％增至３０﹒２％。（ｂｉ）

