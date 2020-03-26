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26/03/2020 18:04

李嘉誠及李澤鉅增持長和合共８５萬股，涉資４０３０萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》根據聯交所資料顯示，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅透
過兩人各自擁有５０％權益之公司於上周五（２０日）及本周一（２３日），分別以平均價每股
４８﹒０５９６元及４６﹒４８３２元增持長和（００００１）合共８５萬股，涉資４０３０萬
元。
　　交易完成後，李嘉誠於長和的持股量將由３０﹒１１％增至３０﹒１３％，而李澤鉅持股量
由３０﹒１８％增至３０﹒２％。（ｂｉ）

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