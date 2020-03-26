【新冠肺炎】莎莎國際（１７８）棄租北京道巨舖

《經濟通通訊社２６日專訊》據《明報》引述莎莎國際（００１７８）表示，由於訪港旅客

人數急降，該公司在尖沙咀區的生意大跌九成，其於尖沙嘴區的店舖數目亦將減少。

報道指，莎莎在尖沙嘴北京道誠信大廈兩層共７０００方呎分店快將結業。以該舖月租約

９０萬元計，結業後料集團每年可節省逾千萬元租金開支。消息稱，這家門店的租金較２０１４

年峰值減半以上。（ｃｌ）

