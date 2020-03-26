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26/03/2020 16:31

【新冠肺炎】本港首兩月出口貨值跌１２％，政府料短期出口續低迷

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處今日公布，今年２月份本港整體出口貨值與上年同
月比較上升４﹒３％，遠勝市場估計下跌２０％，而進口貨值則微跌０﹒１％，亦比預估下跌
１５％為佳。合併１月及２月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值
按年下跌１２％。同時，商品進口貨值亦跌９﹒３％。今年首兩個月錄得有形貿易逆差６９１億
元，相等於商品進口貨值的１２％。
　　繼今年１月份錄得２２﹒７％的按年跌幅後，２月份商品整體出口貨值為２３８６億元，按
年上升４﹒３％。同時，繼１月錄得１６﹒４％的按年跌幅後，２月份商品進口貨值為２７７１
億元，按年下跌０﹒１％。２月份錄得有形貿易逆差３８６億元，相等於商品進口貨值的
１３﹒９％。

＊２月出口美國貨值跌１６﹒５％＊

　　今年２月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升１１﹒２％。貨值錄得升幅的包括越南（升
４３﹒５％）、台灣（升３８﹒３％）、印度（升２３﹒１％）、馬來西亞（升１３﹒３％）和
中國內地（升１３﹒２％）。另一方面，輸往日本（跌１７﹒４％）、韓國（跌１６％）和新加
坡（跌１２﹒７％）的整體出口貨值則錄得跌幅。
　　除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國
（跌３４﹒９％）、德國（跌２６﹒３％）和美國（跌１６﹒５％）。

＊大部分主要出口市場需求急挫＊

　　政府發言人表示，商品出口在２月份按年轉為溫和上升，主要是由於農曆新年在不同時候出
現的影響所致。今年首兩個月合計，商品出口以貨值計的跌幅擴大至１２％，反映新型冠狀病毒
疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。新型冠狀病毒全球大流行，令大部分主要出口
市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻。因此，香港的商品出口表現短期內料
會維持低迷。政府會繼續密切留意有關情況。（ｃｌ）

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