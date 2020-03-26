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26/03/2020 16:50

港鐵按機制可加價２﹒５５％，但今年將凍結實質票價

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府最新公布２０１９年１２月運輸業名義工資指數按年變動
，按照票價調整機制，２０２０╱２１年度（本年度）港鐵票價調整幅度為＋２﹒５５％。由於
「負擔能力上限」的封頂機制，今年實際票價不作變動。經與政府商討後，港鐵會按照去年的簡
化安排，將調整幅度（＋２﹒５５％）延後至隨後兩年，即在２０２１╱２２年度
（＋１﹒２８％）及２０２２╱２３年度（＋１﹒２７％）票價調整時分別實施，而不會在現時
先調整票價並於隨後兩年提供扣減。

＊本年度車費優惠逾７億元＊

　　港鐵公司表示，因應近期新型冠狀病毒疫情對香港整體社會造成影響，將透過進一步延續現
有的「程程３﹒３％車費扣減」優惠，以及實施一系列的優惠安排，令所有乘客所付的實質車費
在２０２０年全年維持不變。是次一系列車費優惠總值超過７億元，連同早前宣布延續「程程３
﹒３％車費扣減」至今年６月底的優惠，總優惠金額超過８億元。
　　優惠安排包括：（１）再次撥出額外資源，將票價調整機制內（即「分享利潤機制」及「服
務表現安排」）承諾的車費扣減優惠由３％提高至３﹒３％，令現時的「程程３﹒３％車費扣減
」優惠，由早前宣布至６月底，延續至２０２１年１月１日。有關安排下八達通乘客的實質所付
的車費自去年１月起連續兩年維持不變；（２）「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」的現行
售價會維持至２０２１年１月１日；（３）「全月通加強版」的現行售價繼續維持至今年１２月
，新售價於２０２１年１月實施；（４）「早晨折扣優惠」計劃延續一年至２０２１年５月３１
日。
　　港鐵公司亦將繼續為各個層面的乘客群，包括長者、小童、合資格學生及殘疾人士每年提供
超過２６億元的恆常優惠。（ｃｌ）

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