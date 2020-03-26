【新冠肺炎】復星醫藥新冠病毒核酸檢測試劑盒通過藥監局應急審批

《經濟通通訊社２６日專訊》復星醫藥（０２１９６）公布，其全資子公司復星長征醫學研
製的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒已通過國家藥監局應急審批，獲得醫療器械產品註冊證。
公司表示，是次獲批的新型冠狀病毒核酸檢測試劑適用於安全、快速、高效進行２０１９新
型冠狀病毒感染的應急檢測。（ｂｎ）
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