【企業盈喜】鼎石資本料去年轉虧為盈，錄純利不少於７００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》鼎石資本（００８０４）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度，錄得不少於７００萬元的純利，２０１８年度淨虧損為３００萬元。

期內轉虧為盈，主要由於證券抵押借貸服務的利息收入增加及該年度再沒有就應收款項確認

的減值虧損。

公司預期年度業績將於本月底前刊發。（ｂｎ）

