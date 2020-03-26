中石油去年少賺１３﹒９％，末期息加特息６﹒６０１分人民幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國石油股份（００８５７）公布，截至去年底止，全年純利
４５６﹒８２億元（人民幣．下同），按年跌１３﹒９％，每股盈利０﹒２５元，派末期息每股
６﹒６０１分，當中包括增加特別派息每股２﹒３５８分。
期內，營業收入２﹒５２萬億元，按年上升６％，主要原因是大部分油氣產品銷售量增加及
價格下降綜合影響。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】匯控(00005)因疫情暫停裁員計劃及對外招聘
|生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】田北辰：港鐵正研究未來不追加今年計出的加幅
|FOCUS26/03/2020
【FOCUS】「2萬億」過關參議院 小心就業數據巨震
|生財有道26/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股已初步見底
|生財有道25/03/2020
etnetApp通天下 獨家匯率比較一眼睇晒！
|生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰