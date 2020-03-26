中石油去年少賺１３﹒９％，末期息加特息６﹒６０１分人民幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國石油股份（００８５７）公布，截至去年底止，全年純利

４５６﹒８２億元（人民幣．下同），按年跌１３﹒９％，每股盈利０﹒２５元，派末期息每股

６﹒６０１分，當中包括增加特別派息每股２﹒３５８分。

期內，營業收入２﹒５２萬億元，按年上升６％，主要原因是大部分油氣產品銷售量增加及

價格下降綜合影響。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

