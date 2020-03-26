《小傳日記》兩萬億過關，美期唔識彈；確診不停加，魚缸表現差

《小傳日記》花旗國參議院就萬億元刺激經濟方案終於傾掂數，隔晚「孖屐」表現仍然反覆

，道指曾經最多升逾千點，但收市前臨尾香，皆因又再傳出救市方案遇阻，升幅大大收窄，納指

更倒跌。至於連跌兩日後今日香江魚缸同樣反彈，今朝高開７７點，見過２３６０４點超過一星

期高位後倒跌，最多跌３６３點，見過２３１６３點半日低位。其後花旗國參議院通過經濟刺激

方案，將交由眾議院表決，魚缸再度倒升，不過好快就打回原形。晏晝花旗國期指全線向下插，

孖屐跌幅亦再度擴大，最終埋單收報２３３５２，跌 １７４點或跌近１巴仙，主板成交１２１

７﹒７９億銀，縮水近一成一。 國企指數報９４４７點，跌８１點或跌近１巴仙。

神州Ａ場同樣向下，上證綜指報２７６４，下跌１６點或下跌０﹒６０％；深證成指報１０

１５５，下跌８５點或跌近１巴仙。全日成交６４２５億銀人仔，按日急跌近一成半。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）宣布，由於疫情迅速擴散，決定將香港股東非正式會

議的網絡直播押後，直至情況安全及許可再召開。隻佬今日跌逾１巴仙，報４５﹒７銀；生發發

（００３８８）偏軟，報２３１﹒８銀；ＱＱ（００７００）旗下《和平精英》成為２月全球最

「吸金」嘅ｇａｍｅ，踢高近半巴仙，報３８１﹒８銀；友邦（０１２９９）軟近１巴仙，報６

７﹒６銀；建行（００９３９）跌逾１巴仙，報６﹒２６銀；神州移動（００９４１）升近１巴

仙，報５６﹒５５銀。



＊磚頭成績出相形愈見絀，疫情仍不停藥佬有得贏＊



近日因為花旗國又減息又搞無限ＱＥ，美元指數回軟，人仔有運行，加埋唔少神州磚頭佬出

成績單，反而令到佢地差距愈明顯。其中，潤地（０１１０９）全年核心盈利遜市場預期，挫５

巴仙，報３０﹒３５銀；中海外（００６８８）雖全年多賺一成，但營收遠低市場預期，走低超

２巴仙，報２３﹒５銀。而合景泰富（０１８１３）上年多賺１﹒４倍，全日抽升近９巴仙，報

１０﹒４銀；富力（０２７７７）全年純利近９７億，漲超５巴仙，報１０﹒１銀；中國恆大（

０３３３３）升７巴仙，報１３﹒２６銀。

疫情仍然蔓延，據最新數據全球確診嘅人數已經達４１萬人，醫藥佬繼續有追捧。石藥（０

１０９３）升２巴仙，報１６﹒３２銀；三生製藥（０１５３０）漲５巴仙，報８﹒７銀；復星

醫藥（０２１９６）飆近一成二，報２５﹒８５銀；綠葉製藥（０２１８６）踢高逾３巴仙，報

４﹒５９銀；東陽光藥（０１５５８）抽升近７巴仙，報３６﹒９５銀。



＊大和撐瑞聲股價獨擎天，畀阿爺點名軟件好歡迎＊



摩通就話，受疫情引起嘅各種限制或會拖累生產，蘋果公司新款ｉＰｈｏｎｅ發佈時間會推

遲一兩個月，嚇到手機設備佬即刻腳軟。舜宇光學（０２３８２）跌近２巴仙，報１０７﹒５銀

；富智康（０２０３８）走低逾１巴仙，報０﹒９銀；丘鈦科技（０１４７８）跌超１巴仙，報

８﹒６５銀；高偉電子（０１４１５）挫逾４巴仙，報１﹒５１銀。不過瑞聲（０２０１８）績

後有大行撐，大和就睇好佢下半年盈利，升佢評級至跑贏大市，全日彈近５巴仙，報４２﹒１５

銀，係全日表現最好藍戰士。

近日神州工信部就講，要實施國家軟件重大工程，提升雲平台基礎設施嘅能力，軟件佬都開

心到跳起。金山軟件（０３８８８）揚逾１巴仙，報２４﹒５銀；中軟國際（００３５４）今日

出成績，全年多賺半成，漲近５巴仙，報４﹒１銀；聯想集團（００９９２）升超２巴仙，報４

﹒０３銀；阿里巴巴（０９９８８）微升半巴仙，報１８０﹒９銀。



＊零售連連降砵砵車恐慌，花旗國出手鐵鳥升個夠＊



神州乘聯會公布，３月第三個禮拜（１６至２２日）日均零售２﹒５８萬輛，同比增速下降

四成。砵砵車都全線下滑，吉利汽車（００１７５）跪低逾２巴仙，報１１﹒７銀；東風集團（

００４８９）走低逾３巴仙，報５﹒１９銀；廣汽集團（０２２３８）跌近１個半巴仙，報７﹒

９１銀；比亞迪（０１２１１）軟逾１巴仙，報３８銀；長城汽車（０２３３３）插水逾４巴仙

，報４﹒６４銀。

國際油價呢兩日終於升返少少，不過沙特同俄佬仲未傾掂數，三桶油都繼續頭耷耷，中海油

（００８８３）噚日收市後派成績表，純利升近一成六仙，不過今日仍然回吐近１巴仙，報７﹒

５８銀；中石化（００３８６）走低逾１巴仙，報３﹒６１銀；中石油（００８５７）撻低逾２

巴仙，報２﹒５７銀。中海油田服務（０２８８３）更加潛水近６巴仙，報５﹒３２銀。

孖屐預期花旗國出手援助鐵鳥們，據報波音可以分到援助１７０億美金貸款中的部分資金，

隔晚大漲超過兩成四，中資鐵鳥都唔執輸一齊升，南航（０１０５５）飛起３巴仙，報３﹒４２

銀；東航（００６７０）跳起近２巴仙，報２﹒８銀；國航（００７５３）升逾半巴仙，報５﹒

２７銀；國泰航空（００２９３）走低逾１巴仙，報８﹒３１銀。請請！





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