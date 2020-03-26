【新冠肺炎】施羅德：把握股市暴跌後的入市時機

《環富通基金頻道２６日專訊》施羅德投資評論員Ｄａｖｉｄ Ｂｒｅｔｔ表示，受新型冠

狀病毒疫情影響，股市持續大幅波動。施羅德投資的分析顯示，以往股市在出現最大的單日跌幅

後，隨後的５年通常都會在錄得可觀的回報。

新型冠狀病毒所帶來的憂慮席捲各個金融市場。全球各地的股市普遍均錄得自金融危機以來

最差的表現。

接下來將發生甚麼事情實在是無從估計，而疫情的嚴重性及其對經濟的長期影響仍有待觀察

。雖然股市很快便作出反應，不過歷史告訴我們，股市通常在一段日子過去後便會出現顯著回升

。



＊股市是如何反彈的＊



以美國股市為例，標準普爾指數在２００８年１１月２０日經歷６﹒７％下跌後的５年反彈

了１６４％，相當於２１％的年化回報。這成為美國股市在過去３０年間出現大市暴跌後最強勁

的回升。

出現該次大幅下跌的日子正是２００８－０９年金融危機導致市況相當低迷的時候。

由於當時的市場情緒悲觀，若說當日１００００美元的投資可以在５年內增長至２６４００美元

（扣除費用前），投資者可能會覺得難以置信。

當然，過往的市場表現未必可作為日後的指引。上述的回報數字並未包括任何成本或費用，

而且只可以作為參考，不過就反映出股市即使在過往暴跌之後都能夠在較長線的投資當中表現穩

健。



＊此前的股市最大單日跌幅回顧＊



事實上，歷來單日跌幅最大的多個其他交易日後亦有出現類似的反彈。

在美國股市自１９８９年以來跌幅最大的１０個交易日當中，與環球金融危機（包括歐元區債務

危機）相關的便佔了其中７個。

最嚴重的是２００８年１０月１５日下跌９﹒０％。隨後５年的回報為１０９％，相當於按

年上升１５﹒９％。

在投資銀行貝爾斯登（Ｂｅａｒ Ｓｔｅａｒｎｓ）倒閉後，信貸危機於２００８年升級至

全面的金融危機。當年９月份雷曼兄弟（Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ）破產後，情況更進

一步惡化，在銀行及保險業界產生了多米諾骨牌效應，需要實施強制合併以及政府接管等措施方

能穩定市場。

上述的金融危機吸引了逆向投資者入市，當中包括著名的投資大師巴菲特（Ｗａｒｒｅｎ

Ｂｕｆｆｅｔｔ）。他在２００８年９月時向高盛集團（Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ）注資的

金額達到５０億美元。



＊把握市場時機＊



雖然過去３０年市場出現過高低起跌，但股市仍能夠帶來穩健的回報，因此投資者無需過分

憂慮。

若在１９８８年底投資１０００美元到標準普爾５００指數後放著不動，該筆投資在未經費

用或通脹調整的現今價值將可達到２２６７８美元，相當於１０﹒６％的年均回報。（ｈｏ）

