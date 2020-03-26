【新冠肺炎】宏利：聚焦在提供穩定持久增長的長期投資主題

《環富通基金頻道２６日專訊》２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情持續擴散

，加上近日油價波動，令中港股市受壓。在今期投資通訊，大中華股票專家謝企剛闡述中港股市

的最新狀況，並剖析他認為企業能抵禦不明朗環境的考驗的箇中原因，並繼續在２０２０年實現

正面盈利增長



＊市場拋售後何去何從？中港股票最新狀況＊



新型冠狀病毒疫情持續，油價亦下挫，但離岸香港和中國股票表現強韌，ＭＳＣＩ明晟中國

指數領先ＭＳＣＩ明晟世界指數超過１２個百分點。此外，深證綜合指數是今年全球跌幅較少的

指數之一。部分投資主題（例如消費）受近日的陰霾影響，今期投資通訊我們將闡述長期主題最

新動態及分享我們的最新觀點。



＊盈利展望＊



在疫症爆發初期，中國政府為控制疫情，而延長農曆新年假期，並實施隔離措施和旅遊管制

，導致內地的工廠生產和新增訂單在２月急跌至歷史新低。因此，中國企業的首季盈利受到負面

影響，亦不會令人意外。到了３月中，湖北省以外各個省份的工業企業產能已循序漸進地恢復至

９０％，加上政府推行扶持政策（例如：調低貸款市場報價利率，暫緩企業社保繳費，並可能就

新基建項目加推財政刺激措施），意味新型冠狀病毒對２０２０年中國經濟的影響應相對有限。

隨著疫情擴散至全球，中國股票的盈利增長預測已回落至８％。儘管如此，宏利投資團隊繼

續發現可望在未來兩至三年盈利增長穩健的投資機遇。



＊看好消費服務股，看淡旅遊觀光股＊



具經濟的專業投資者，應能把握近期跌市機會吸納高確信度股票，並沽售下行風險較高的持

倉。考慮到新型冠狀病毒在全球擴散，投資者亦已微調對消費行業的焦點：對旅遊觀光相關股票

保持審慎，並看好由內需推動的消費服務股。由於現時全球各國已陸續實施出入境限制，而且應

會在未來數月持續生效，我們相信旅遊相關行業可能會在本年首季和上半年出現更多負面意外消

息。

近日商品市場下挫，導致本已波動的股市加劇震盪。沙特阿拉伯向俄羅斯發動「石油減價戰

」，對市場造成衝擊，美國布蘭特原油曾於３月９日一度急跌３４％。



＊對能源業保持審慎＊



我們相信，投資者將繼續對能源業採取防守性策略：

從戰術角度來看，我們對上游能源業保持審慎，特別是石油公司。

迴避石油化工相關商品。

繼續嚴格挑選下游公用事業的部分間接投資，例如當地天然氣配送公司。天然氣價格下跌或

會提高消耗量，預期這些公司將成為淨受惠者。

縱使環境不明朗，但為我們三項投資主題提供基礎的主要長期趨勢保持不變：



＊消費升級＊



我們認為目前市場波動提供入市良機，以增持教育、物業管理和其他「全渠道」電子商貿公

司。

舉例來說，由於學校停課，網上教育的滲透率增長創一年多以來的新高。領先的教育機構透

過結合離線和網上學習，展現明顯的競爭優勢。這是源於公司規模、及時提升線上內容和優秀的

執行能力。

我們認為即使市場回復常態，這些消費者行為的結構性轉變亦不會逆轉。

物業管理服務是另一個持續展現結構性增長的領域。預計住宅和商業空間的管理物業總建築

面積分別增長１０﹒１％和１６﹒０％。這將帶來對優質物業服務的殷切需求，我們認為具良好

執行實力的頂級物業管理公司將在中期爭佔市場份額。



＊研究與開發＊



康健護理業方面，市場討論一款獲批准進行臨床試驗的新型冠狀病毒相關疫苗，但我們相信

這類投機性機遇屬短暫性質。

我們認同政府需要加快批准疫苗和病毒相關藥物，因此其他藥物（例如：癌症藥物）的審批

可能延後。儘管如此，康健護理業的投資理據保持穩固，人口老化和醫療需求存在缺口為行業帶

來支持。投資者應繼續聚焦於生物科技和醫療設備公司，進口替代、利好的政府政策和行業整合

，將會令業內的優質企業突圍而出。此外，投資者可把握機會，投資於毋須面對相重風險，但受

惠於生物科技研發項目需求持續增長的外判研究服務供應商（受託研究機構）。



＊科技＊



我們相信５Ｇ生態系統將成為中國股市的重大主題，因此繼續青睞藉推出５Ｇ服務而受惠的

公司。投資者將繼續通過多個領域，抓緊這個主題機遇，包括上游設備、半導體、下游手機零部

件、大數據分析和雲端服務，亦將密切關注整個供應鏈的估值水平，並會伺機轉持在大市下跌時

出現調整的優質股票，例如手機零部件。



＊集中於長期主題



毫無疑問，新型冠狀病毒疫情令投資者前景陰霾密布，導致市場加劇波動。不過，若我們沉

著應戰和看透近期的動盪，便會發現當前事件不一定拖累中國經濟和盈利增長。因此，投資者應

聚焦於旨在提供穩定持久增長的長期投資主題。（ｈｏ）

