【新冠肺炎】富達料約二千億美元投資級別債券評級將被下調

《環富通基金頻道２６日專訊》為控制２０１９新型冠狀病毒擴散，全球多個城市相繼封關

，富達國際首席投資官Ａｎｄｒｅｗ ＭｃＣａｆｆｅｒｙ表示，目前事態發展速度之快帶來不

少挑戰。對政府和貨幣當局來說，它們面對的挑戰在於嘗試先發制人，但情況持續轉變，而且可

能越來越嚴峻。因此，當局看來希望扭轉形勢。事實上，它們已迅速採取大量措施，但這些措施

需要一段時間才可運作。可是，風險管理、政府開支的可持續性和融資受到影響，亦因此形成負

面反饋循環。



＊投資者如何配置＊



部分市場環節已接近具吸引力的水平，但現階段，我們暫時不知道目前的情況將持續多久，

如果前景明朗化，我們可以採取較理想的應對行動。然而，綜觀不同行業，若干公司的生存能力

較強、財務實力較佳，或是位於情況較佳的國家、能夠提供一定審慎安全的保障、提供一些收益

和相對有價值機會。



＊亞洲市場＊



若說亞洲的疫情已經結束，仍是言之尚早，但亞洲區的活動正在回復正常，區內經濟可望創

造實質收入。我們認為在發生疫情之前，長期的貿易方向已經開始轉變，由美國轉往亞洲，再轉

至中國。雖然這貿易方向的轉變已持續一段時間，但仍然是具吸引力的長期機會，儘管在短期內

會出現相當明顯的波幅。

富達國際全球股票首席投資官Ｒｏｍａｉｎ Ｂｏｓｃｈｅｒ指，與過往的危機比較，在這

次危機期間，標準普爾５００指數連續七日錄得４％以上的變化幅度；上次刷新這項紀錄是在

１９２９年，當時是連續六日。變化幅度相當極端，有一個原因可以解釋，當經濟即將衰退，它

可能是周期性衰退、結構性下跌或由事件主導；這次是事件主導的經濟衰退。我們面對的危機是

受石油衝擊和病毒疫情同時影響，而唯一的好消息是雖然同時出現的衝擊會帶來較沉重的打擊，

但持續的時間亦可能短於受其他因素主導的放緩。



＊對企業盈利影響＊



我們必須認清現時情況，全球即將進入經濟衰退時期。在這新形勢下，業績持平已經算是上

升。我們知道今年的盈利將會下跌，不能維持之前的盈利預測。現在的關注重點是企業的償付能

力。在分析財務狀況前，我們必須進行信貸分析，而我們的財務分析師和信貸分析師一直緊密合

作，未來數月預料合作會進一步加強。現時的關鍵是，我們必須確保不會出現企業在意料之外無

法償債的風險。

富達國際全球固定收益首席投資官Ｓｔｅｖｅ Ｅｌｌｉｓ說，息差前景如何並不容易預測

，但各個市場都會出現顯著錯位的情況。但目前的問題在於撤資出口極窄，基金不願意釋放資金

，以及交易對手無意承擔風險。息差價格的變化幅度擴大，因此短期內或會出現息差進一步擴闊

的壓力。

不過，借鑑過往經驗，同類事件能夠帶來實質價值，例如是亞洲高收益市場等資產類別。我

們一直減少這個類別的對沖和投資組合短倉，預料這項部署即將結束。



＊評級下調＊



我們預計將有１０００億至２０００億美元的投資級別債券被下調評級，當中大部分是能源

公司。儘管風險甚高，但不會即時出現影響。（ｈｏ）

