病例增長持續恐慌情緒回復，港股跌１７４點收２３３５２

《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院就刺激經濟方案達成共識，惟全球新冠肺炎疫情未

見好轉，以及傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，令隔晚美股三大指數臨近尾市場升幅

收窄，納指更倒跌收市，惟港股承接過去兩日的強勁升勢高開７７點報２３６０４點，已是全日

最高位。未幾，港股便倒跌最多３６３點見２３１６３點，當中中資金融、石油股及出口股為重

災區。

午收前美國參議院投票通過兩萬億美元經濟刺激議案，將提交眾議院表決，港股一度止跌回

升。惟午後港股後勁不繼再度倒跌，標普５００ＶＩＸ指數期貨反彈兼連升２日，以及美國１０

年期國債券收益率再下跌，美股三大指數期貨同樣回吐，加上日本及南韓股市同樣低收，拖累港

股走勢。最終港股全日收報２３３５２點，跌１７４點或跌０﹒７４％，主板成交

１２１７﹒７９億元減１９﹒４％。國企指數報９４４７點，跌８１點或跌０﹒８６％。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報２７６４點，跌１６點或跌０﹒６０％。深證成分指數報

１０１５５點，跌８５點或跌０﹒８４％，兩市總成交６４２４﹒６７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升０﹒４７％，報３８１﹒８元；友邦保險

（０１２９９）軟０﹒７３％，報６７﹒６元；匯豐控股（００００５）跌１﹒３％，報

４５﹒７元；中國移動（００９４１）升０﹒８％，報５６﹒５５元；香港交易所

（００３８８）跌０﹒０９％，報２３１﹒８元。



＊內房股榮辱互見，多賺１﹒４倍的合景泰富飆９％＊



人民幣中間價上揚５０點子，是３月１９日以來最高；部分內房業績有好有壞，內房股榮辱

互見。去年多賺１﹒４倍的合景泰富（０１８１３），股價飆８﹒６７％，報１０﹒４元；去年

度核心盈利遜市場預期的華潤置地（０１１０９），股價挫５﹒０１％，報３０﹒３５元；去年

營收１６３６﹒５億元遜預期中國海外發展（００６８８）跌２﹒２９％，報２３﹒５元；中國

恆大（０３３３３）彈６﹒９４％，報１３﹒２６元；融創中國（０１９１８）升０﹒１３％，

報３７﹒４元。

乘聯會公布，內地３月第三周（１６至２２日）日均零售２﹒５８萬輛，同比增速下降

４０％，汽車股回吐。吉利汽車（００１７５）走低２﹒３４％，報１１﹒７元；比亞迪股份

（０１２１１）跌１﹒０４％，報３８元；長城汽車（０２３３３）挫４﹒３３％，報４﹒６４

元；華晨中國（０１１１４）跌０﹒６２％，報６﹒４２元；廣汽（０２２３８）跌１﹒４９％

，報７﹒９１元。

新經濟股普遍逆市上漲，獲大摩首予增持的平安好醫生（０１８３３）及阿里健康

（００２４１）分別揚３﹒４％，報６８﹒４元及漲５﹒８８％，報１３﹒３２元；去年多賺三

成的同程藝龍（００７８０）升３﹒０８％，報１０﹒７元；阿里巴巴（０９９８８）升

０﹒６７％，報１８０﹒９元；美團點評（０３６９０）跌０﹒６６％，報９０﹒１５元。



＊傳美援助航空業航空股跟漲，中銀航空租賃彈４％＊



市場預期美政府將出手援助航空業，據報波音能獲美政府援助１７０億美元貸款中的部分資

金，隔晚大漲超過２４％，成為道指最佳表現道指成分股，達美航空股價升近一成六，中資航空

股跟漲。中國國航（００７５３）漲０﹒５７％，報５﹒２７元；東方航空（００６７０）升

１﹒８２％，報２﹒８元；南方航空（０１０５５）升３﹒０１％，報３﹒４２元；中銀航空租

賃（０２５８８）升３﹒９５％，報５０元；國泰航空（００２９３）軟１﹒４２％，報

８﹒３１元。

績後獲大和升至跑贏大市的瑞聲（０２０１８）逆市走好，全日揚４﹒８５％報４２﹒１５

元為表現最佳藍籌；但其他手機設備股普遍走低，舜宇光學科技（０２３８２）回吐１﹒８３％

，報１０７﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒２６％，報８﹒６５元；比亞迪電子

（００２８５）跌０﹒１６％，報１２﹒１２元；富智康集團（０２０３８）跌１﹒１％，報

０﹒９元。

石油股績後回吐。去年成利增近一成六的中海油（００８８３），股價跌０﹒９２％，報

７﹒５８元；去年多賺３４倍的中海油田服務（０２８８３）仍挫５﹒５１％，報５﹒３２元；

中石化（００３８６）跌１﹒１％，報３﹒６１元；中石油（００８５７）挫２﹒２８％，報

２﹒５７元。（ｋｓ）

