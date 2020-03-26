《鍾之日記》歐美疫情惡化，Ｇ２０商對策

《鍾之日記》３月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全球新冠肺炎疫情繼續擴散及惡化，美國單日新增逾１﹒３萬宗，數據令人驚訝，目前全球

確診人數已４７１０３７人，死亡數超２萬達２１２８３人，英國查爾斯王子和西班牙第一副首

相均感染，亦令人唏噓病毒無分貧賤階級。

二十國集團（Ｇ２０）今天將召開特別峰會，討論各國應對新冠病毒肺炎全球大流行的最新

對策，峰會是次以視像舉行會議，國家主席習近平和美國總統特朗普出席。外界形容，會議頗有

列國合作使世界脫離疫災的氣氛。

美國參議院就刺激經濟方案達成共識，惟全球新冠肺炎疫情未見好轉，港股承接過去兩日的

強勁升勢今早高開７７點報２３６０４點，已是全日最高位，最終港股全日收報２３３５２點，

跌１７４點或跌０﹒７４％，主板成交１２１７﹒７９億元減１９﹒４％。



＊Ａ場止步兩連升，成交急降１４﹒５％＊



滬深股市今日中止兩連升，滬綜指低開後，在醫藥板塊強力拉漲下一度倒升，惟尾盤多個板

塊跌幅擴大，權重股轉跌，累滬綜指全日收跌０﹒６％，報２７６４﹒９１點。市場觀望氣氛濃

厚Ａ場交投急降溫，全日成交６４２５億元人民幣，按日急跌近１１００億元或１４﹒５％，外

資再次離場，全日通過陸股通淨流出１３﹒５８億元人民幣。官媒《中國證券報》文章指，目前

降息預期較濃，新舉措出台「只是時間問題」。渣打最新報告預料內地４月將下調存款基準利率

２５個基點。



＊印度「鎖國」工廠停擺，手機孖寶個別走＊



新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，印度於２４日午夜起在全國範圍內實施為期２１天的封閉

措施，台灣鴻海集團、緯創資通為遵守印度全國封鎖令，已暫停於印度工廠的生產，包括部分蘋

果ｉＰｈｏｎｅ的組裝。

據報中國多個電子產品廠商的印度工廠或代工廠亦受影響。小米（０１８１０）稱將遵循印

度政府的封鎖令，在印度的辦公室、倉庫、服務中心、小米之家和製造廠等每個設施都將遵守封

鎖令；聯想（００９９２）也證實接到政府要求，印度工廠將停工至４月１５日；Ｏｐｐｏ及

Ｖｉｖｏ亦確認印度工廠停產。

對此，野村發表報告稱，小米集團亦遵循印度政府的封鎖令，其位於印度的服務中心停工，

認為是次印度封城為小米集團增添不穩定性，料印度市場佔去年集團整體銷售額１５－２０％，

維持目標價１５元，重申其「買入」投資評級。

市場憂慮疫情會對手機需求及供應鏈造成沉重打擊，手機相關股今日借勢回吐，高偉電子（

０１４１５）挫４﹒４％，舜宇光學（０２３８２）跌１﹒８％丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒

３％，小米亦軟１％。

瑞聲科技（０２０１８）上日公布，去年純利按年下跌４１﹒５％。績後多間大行下調目標

價，但大和表示，盡管瑞聲今年首季業績將受到肺炎疫情的衝擊，但預計今年下半年能夠在安卓

智慧手機的帶動下，恢復穩健的盈利增長，將瑞聲評級由持有上調至「跑贏大市」，目標價下調

４﹒７％至４５元。瑞聲科技今日逆市升４﹒９％，冠藍籌。



＊國壽業績合格惟前景不理想，保險資管新規出台影響未明＊



中國人壽（０２６２８）公布去年業績，去年純利５８２﹒８７億元人民幣，按年大升

４﹒１２倍，並派末期息每股０﹒７３元人民幣。期內，集團收入按年升１６﹒３％，新業務價

值按年升１８﹒６％，去年總投資收益率按年增１﹒９５個百分點至５﹒２４％。中國人壽董事

長王濱在業績網上發布會上表示，疫情對行業首季的發展有較大衝擊，導致全年發展目標的不確

定性因而增加，不過集團正推進在線銷售及服務，並強化團隊培訓及科技投入，相信隨著疫情好

轉，業績表現將很快重回正軌。

野村研究報告指，國壽去年業績符合預期，但隨著中國政府推出一系列經濟寬鬆政策，低息

環境將會公司帶來挑戰，下調目標價１３﹒１％至２０﹒２４元，維持「買入」投資評級。國壽

成績表算合格，全日仍跌０﹒７％，報１５﹒１２元。

保險界的「資管新規」終於落地，銀保監宣布《保險資產管理產品管理暫行辦法》將於今年

５月１日起施行。新規列明保險資管產品應當面向合格投資者通過非公開方式發行，明確其定位

為私募產品，產品形式包括債權投資計劃、股權投資計劃和組合類保險資管產品等。新規要求保

險資管機構按規定提取風險準備金，銀保監將對有關產品落實穿透監管。行業人士指，新規明確

的三類保險資管產品，有助於發揮保險資金長期投資優勢，通過債權、股權、公開市場等多種投

資形式，多途徑對接實體經濟。

其他內險股表現個別，平保（０２３１８）升０﹒３％，財險（０２３２８）、太保

（０２６０１）跌０﹒７％，新保（０１３３６）軟０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

