【抗疫維穩】深圳擬出台政策支持智能網聯汽車發展

《經濟通通訊社２６日專訊》深圳市交通運輸局表示，深圳擬出台推進智能網聯汽車應用示
範的指導意見，支持在半封閉獨立功能區進行智能網聯汽車應用示範，包括無人駕駛汽車載人載
貨和特種行業應用。
據了解，深圳在智能網聯汽車測試工作取得良好效果，已發布１２４公里的開放測試道路，
覆蓋９個行政區域，並向騰訊、大疆、海梁等企業共發放１２張牌照，海梁在福田保稅區展開「
阿爾法巴」智能公交試運行。（ｃｔ）
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