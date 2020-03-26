【新冠肺炎】全國確診６７宗屬境外輸入，湖北局部解封首日無新增

《經濟通通訊社２６日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２５日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例６７宗，均屬境外輸入個案；新增死亡人數６人，全數來自湖北；新增治癒出院病

例４０１宗；新增疑似病例５８宗，均為境外輸入。

截至３月２５日，全國累計確診病例８１２８５宗，累計死亡人數３２８７人；現有確診病

例３９４７宗，其中重症１２３５宗；現有疑似病例１５９宗；累計治癒出院病例７４０５１宗

。



＊境外輸入６７宗，上海佔１８宗＊



在６７宗新增的境外輸入確診病例中，上海佔１８宗，內蒙古１２宗，廣東１１宗，北京、

福建各６宗，陝西３宗，天津、浙江、江蘇、雲南各２宗，山西、吉林、河南各１宗，累計報告

境外輸入確診病例５４１宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例６７５宗，香港單日再新增２４宗至４１０宗（１０６人

出院，４人死）；澳門再增４宗至３０宗（１０人出院）；台灣新增１９宗達２３５宗（２９人

出院，２人死）。



＊湖北續無新增確診病例＊



湖北省除武漢市以外地區昨日解除管控，全省並沒有新增確診病例以及疑似病例；全省累計

確診維持６７８０１宗；新增治癒出院病例３９１宗，累計至６１２０１宗；在新增的６宗死亡

病例中，５宗來自武漢市，全省累計死亡病例３１６９宗；現有確診病例３４３１宗，其中重症

病例１２０１宗。

湖北省除武漢市以外地區今日正式解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人士可憑湖

北健康碼「綠碼」流動。而從４月８日零時起，武漢市亦會解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢

復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」流動。（ａｃ）

