【新冠肺炎】中國與美國、德國、英國合作開展疫苗研發

《經濟通通訊社２６日專訊》科技部副部長徐南平在國新辦發布會上表示，疫苗研發是抗疫
的關鍵，但難度很大且充滿不確定性，需要匯聚全球力量和智慧來推進。中國一直堅持通過國際
合作開展疫苗研發。當前，中國的相關企業已圍繞ＤＮＡ疫苗、ｍＲＮＡ疫苗、重組蛋白疫苗研
發和美國、德國、英國的公司進行實質性合作，還有更多合作在進一步洽談之中。（ｊｔ）
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