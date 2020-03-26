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即市新聞

26/03/2020 09:20

【政策解讀】泰康資產：保險資管新規明確三類產品，對接實體經濟

　　《經濟通通訊社２６日專訊》銀保監發布《保險資產管理產品管理暫行辦法》，自５月１日
起施行。《辦法》明確保險資管產品可向符合合格投資者要求的自然人非公開發行，並將基本養
老金、社會保障基金、企業年金等明示為產品投資者，大大拓寬了保險資管的服務範圍。同時，
保險資管產品中固定收益類產品投資於債權類資產的比例不低於８０％，權益類產品投資於權益
類資產的比例不低於８０％。
　　泰康資產總經理、首席執行官段國聖接受《上海證券報》專訪時表示，此次《辦法》明確的
三類保險資管產品，有助於發揮保險資金長期投資優勢，通過債權、股權、公開市場等多種投資
形式，多途徑對接實體經濟。特別是在當前抗擊疫情的重要時期，長期穩定的保險資金無論在維
持資本市場穩定、幫助有發展前景的企業度過難關，亦或是在大健康、公共衛生等領域，都能積
極開展投資活動，發揮其重要價值。

＊放開保險資管產品向合格個人投資者銷售＊

　　段國聖分析表示，此次《辦法》放開了保險資管產品面向合格個人投資者進行銷售，有助於
保險資管機構發揮自身優勢，積極參與到財富管理市場的競爭中去。隨著投資環境的復雜化，保
險資管機構能充分發揮資產配置優勢，靈活運用多種投資工具，提供滿足高淨值個人投資者多元
化投資目標的解決方案型產品，保險資管機構在這一領域必將大有可為。
　　值得一提的是，在銷售渠道方面，《辦法》提出保險資產管理機構不但可以自行銷售保險資
管產品，也可以委托符合條件的金融機構以及銀保監認可的其他機構代理銷售保險資管產品。段
國聖認為，這在很大程度上彌補了保險資管機構自身銷售渠道建設的不足。相信在與保險集團協
同合作下，通過聯動多銷售渠道的客群資源，未來個人財富業務亦將成為保險資管行業新的業務
增長點。（ｗｌ）

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