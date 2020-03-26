【人行操作】人行逆回購２８連停，市場憧憬近期有超預期政策推出

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不展開逆回購操作。為連續第２８個交易日停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。
中信證券明明債券研究團隊最新觀點認為，關鍵時期的Ｇ２０峰會，不排除近期有超預期政
策推出的可能，比如降息政策，包括降低存款基準利率和降低政策利率等。（ａｃ）
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