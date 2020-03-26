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即市新聞

26/03/2020 08:14

【抗疫維穩】武漢支持復工復產，為中小微企業提供１年期無息貸款

　　《經濟通通訊社２６日專訊》武漢市委辦公廳、市政府辦公廳出台《武漢市支持企業復工復
產促進穩定發展若干政策措施》，著力幫助企業渡過難關、平穩發展。政策措施從加大資金支持
力度、著力降低企業成本、強化金融支持力度和提升服務企業水平等四個方面，形成了２１條政
策舉措。
　　文件提出，正在緊急籌措建立中小微企業紓困專項資金，首期規模２００億元人民幣，資金
將設全額貼息機制，為中小微企業提供１年期的無息貸款，全力幫助企業緩解資金周轉壓力。文
件又指出，給予企業貼息支持、給予企業員工返漢上崗補貼、鼓勵企業接收在校大學生頂崗實習
、適度提高就業創業服務補貼標準、加大失業保險返還力度、加大農業生產企業補貼力度等政策


＊降低中小微企業住房公積金繳存比例至３％，用水用氣價格下調１０％＊

　　文件還提出，對符合條件的小規模納稅人免徵增值稅，免徵５個月各類參保單位企業基本養
老保險、失業保險、工傷保險單位繳費部分；減半徵收５個月各類參保單位醫保單位繳費部分；
３月到８月降低中小微企業住房公積金繳存比例至３％；上半年用水用氣價格下調１０％；至年
底對二類ＥＴＣ貨車給予交通行費２２％的優惠，對三類ＥＴＣ貨車給予應交通行費１４％的優
惠降低物流成本等，著力點在於「該減負的減負」，切實降低企業在稅費、用工、能源方面的經
營成本。（ｅｙ）

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