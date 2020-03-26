【華為風波】華為在美許可證５月中到期，美延長業界諮詢一個月

《經濟通通訊社２６日專訊》美國商務部工業與安全局宣布，應業界要求，將對延長華為公

司的臨時通用許可證（ＴＧＬ）一事進行的公開意見徵詢的期限延至４月２２日，此前意見徵詢

期截至本周三（２５日）。

華為的臨時通用許可證將於今年５月１５日到期，目前華為在美業務範圍僅限於維護及支援

既有網路與設備、對既有手機的支援、網路安全研究與漏洞的揭露，以及參與５Ｇ標準的開發等

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