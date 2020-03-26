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26/03/2020 16:35

【抗疫維穩】中銀協：銀行業機構抗擊疫情信貸支持逾２萬億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》根據中國銀行業協會數據，為支持抗擊疫情，截至３月２６日
中國各銀行的信貸支持突破２萬億元（人民幣．下同），達２０１６６億元，比一天前新增
５１８﹒１４億元。在信貸支持總量中，政策性銀行佔比８﹒１％，６大行和１２家股份行佔比
６０﹒２％，城商行、民營行佔比２２﹒６％，農合機構佔比８﹒４％。截至３月２６日，銀行
業金融機構捐款２３﹒４３億元；捐贈物資已超１５３１萬件。（ｗｌ）

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