【ＦＯＣＵＳ】「２萬億」過關參議院，小心就業數據巨震

【ＦＯＣＵＳ】經過５天的馬拉松式談判和１天的投票擾攘，白宮和驢象兩黨參議院勢力達

成的花旗國史上前所未有的２萬億美元刺激法案－－５０００億美元派錢；５０００億美元行業

、州、市政當局穩定基金；３４９０億美元救助小企業；２５００億美元加強失業救濟；１００

０億美元馳援醫療系統……終於當地時間周三（２５日）午夜以９６：０通過。

不過，上述法案即時遭花旗國重災區的紐約州州長指摘為「杯水車薪」；而多地失業救濟網

站因申請人數眾多而崩潰，恐預示周四（２６日）將揭盅的就業數據掀起巨震。



＊９６：０一致通過，派錢達五千億美元＊



花旗國新冠肺炎確診單日飆升逾萬宗，本周內累計病例「趕意（意大利）超華（中國）」幾

無懸念，至少１﹒５８億美國人被各州、市政府要求「宅家」。情勢逼人，白宮和驢象兩黨的參

議院勢力經過５天討價還價，終於周三就史無前例的２萬億美元刺激法案達成一致。 其中，

最吸睛是動用５０００億美元，向年收入不逾７﹒５萬美元的數以百萬美國人直接派錢１２００

美元；夫婦收入如不逾１５萬美元，除了可獲２４００美元，另可為每個孩子額外獲５００美元

。年收入屆於７﹒５萬至９﹒９萬美元的單身者，亦可獲相應遞減後的金額。

周三午夜，此份８８０頁的法案於參議院以參議院以９６：０一致通過，之後將送往眾議院

，預計將於周五（２７日）通過，並送交侵侵簽署。



＊禁企業貸款回購股票，失業金周增６百＊



另一重點則是為在疫情中遭受重創的行業、州、市政當局設立５０００億美元穩定基金，包

括分別予民航業、貨運航空業提供２５０億、４０億美元，另獲１７０億美元特別貸款的波音公

司股價飆升２４％。

早前民主黨與共和黨、財政部的最大爭議點－－對上述５０００億美元的約束機制，確立為

獲得貸款、擔保的企業不可將資金用於股票回購，且須在９月底前保留九成員工，不得給年薪逾

４２﹒５萬美元的高管加薪。

法案並斥３４９０億美元救助小企業，每間可申請最多１０００萬美元貸款用於支付薪金、

租金。此外，斥２５００億美元加強失業救濟，失業者可於州政府常規救助外，每周多得６００

美元救濟，最長可領取４個月；暫緩學生貸款還款６個月，及暫緩僱主繳納薪資稅等。



＊千億馳援醫療系統，惟防護服等仍告急＊



花旗國似跟隨英國向「準社會主義」邁進，能否令其免陷衰退言之尚早；而區內確診每三天

就翻倍的紐約州州長Ａｎｄｒｅｗ Ｃｕｏｍｏ就指，２萬億法案對紐約州僅意味３８億美元，

相對該州或多達１５０億美元的收入損失，形容為「杯水車薪」。

儘管派錢總規模達５０００億美元，但財務顧問就建議美國人將此款項用於租金╱按揭

（上述兩項月平均水平約為１４６０、８３０美元）、水電、汽油、信用卡還款（截至去年第四

季，美國人信用卡未償債務高達９３００億美元）等應急錢，換言之，恐難刺激消費。

而１０００億美元馳援醫療系統，雖能抵銷各醫院為應付肺炎疫情而取消的手術費用（結腸

鏡檢查及白內障手術利潤最為豐厚），但能否為醫護提供足夠保護裝備仍成疑，在紐約的醫院，

甚至有護士身穿黑色垃圾袋代替防護服。此外，紐約州呼吸機告急，公共衛生專家警告，美國或

變成意大利，醫生們最終須選擇到底給誰戴呼吸機。



＊預測最精準機構料２５０萬人首申失業救濟＊



２萬億美元刺激法案刺激道指在過去兩日強勁反彈近１８％，為自１９３３年３月以來最大

的兩日漲幅；隨著最新首次申領失業救濟金人數數據將於周四揭盅（上周為２８﹒１萬），美股

或再面臨巨震。

目前，市場預估中值為７５萬人；不過，據預測記錄精準的研究機構ＳｏｕｔｈＢａｙ估算

，最終數字或高達２５０萬人；高盛較早時則預期超過２００萬。

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