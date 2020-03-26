【修例風暴】中西區區議會主席鄭麗琼被捕，涉轉載警員起底資料

《經濟通通訊社２６日專訊》中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼昨晚深夜被警方拘捕
。據悉，事件涉及有人早前在ｆａｃｅｂｏｏｋ，轉載警員起底資料的帖文。民主黨立法會議員
許智峯到葵涌警署了解事件
許智峯引述律師稱，警方以「煽動謠言罪」拘捕鄭麗琼，預料至今早才能落口供，期間除了
律師外不能接觸任何人。他批評警方公報私仇、濫捕濫告。（ｃｌ）
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