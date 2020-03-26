  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/03/2020 09:11

【修例風暴】中西區區議會主席鄭麗琼被捕，涉轉載警員起底資料

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼昨晚深夜被警方拘捕
。據悉，事件涉及有人早前在ｆａｃｅｂｏｏｋ，轉載警員起底資料的帖文。民主黨立法會議員
許智峯到葵涌警署了解事件
　　許智峯引述律師稱，警方以「煽動謠言罪」拘捕鄭麗琼，預料至今早才能落口供，期間除了
律師外不能接觸任何人。他批評警方公報私仇、濫捕濫告。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道25/03/2020
etnetApp通天下 獨家匯率比較一眼睇晒！
生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【Keep住更新】口罩供應 - 香港街市於各區派發口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金