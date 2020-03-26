【新冠肺炎】澳門再增一宗輸入性病例，累計３１宗

《經濟通通訊社２６日專訊》新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門今日新增一例輸入

性病例，為第３１宗。

患者為２７歲男性，澳門居民，由美國紐約乘坐國泰航空（００２９３）班機於３月２５日

抵達香港機場，由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋口岸接回澳門，因有發熱等症狀直接送往仁伯爵

綜合醫院特別急症室接受鼻咽拭子檢測，３月２６日樣本結果對新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，

確診為新型冠狀病毒肺炎。患者目前情況一般。（ｃｌ）

