【新冠肺炎】澳門再增一宗輸入性病例，累計３１宗

《經濟通通訊社２６日專訊》新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門今日新增一例輸入
性病例，為第３１宗。
患者為２７歲男性，澳門居民，由美國紐約乘坐國泰航空（００２９３）班機於３月２５日
抵達香港機場，由旅遊危機辦專車經港珠澳大橋口岸接回澳門，因有發熱等症狀直接送往仁伯爵
綜合醫院特別急症室接受鼻咽拭子檢測，３月２６日樣本結果對新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，
確診為新型冠狀病毒肺炎。患者目前情況一般。（ｃｌ）
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