【新冠肺炎】胡忠大廈３２樓有租戶職員確診，公眾地方已徹底消毒

《經濟通通訊社２６日專訊》胡忠大廈管理處表示，大廈３２樓一名租戶職員確診感染新型

肺炎，他最後到訪辦公室的日期是３月２０日，辦公室已徹底清潔和消毒。

管理處向大廈各業戶發出通告指，大廈已徹底消毒所有公眾地方及設施，包括升降機大堂、

升降機、扶手電梯、洗手間、地台去水渠和冷氣系統。（ｃｌ）

