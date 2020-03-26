【新冠肺炎】酒吧群組再多１１人確診，１２０多人被送往檢疫中心

《經濟通通訊社２６日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增確診

的４３宗個案中，酒吧群組再多１１人染病。防護中心追查到一間公司負責４個涉事酒吧及９個

樂隊，全部送入檢疫中心，涉及１２０多人，當中１６位已經確診。

張竹君表示，Ｉｎｓｏｍｎｉａ、Ａｌｌ Ｎｉｇｈｔ Ｌｏｎｇ及Ｄｕｓｋ ｔｉｌｌ

Ｄａｗｎ三間酒吧，分別有３名職員、４名玩音樂人士，及４名到過酒吧的人染病，另一間酒吧

亦有１名顧客受感染。由於酒吧群組牽涉多人，與其花時間去追查誰是密切接觸者，決定一併送

往檢疫中心觀察。現時知道２２歲確診女警，曾與一位同事到酒吧Ａｌｌ Ｎｉｇｈｔ

Ｌｏｎｇ。



＊３５人違反家居檢疫令要入檢疫中心＊



張竹君表示，今日新增個案中，１４宗無外遊紀錄，除了一名４６歲男子仍未知源頭外，其

他人士都是涉及早前已知的個案。至於早前長沙灣昌隆工廈的辦公室小型爆發個案，同一辦公室

６人當中，有５人確診。

另外，食物及衛生局副局長徐德義稱，截至昨天（２５日），共有３５人違反強制家居檢疫

令而被送往檢疫中心，強調會繼續嚴厲處理違規個案，呼籲接受強制檢疫人士切勿以身試法。

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