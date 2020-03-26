【企業盈喜】中天國際（０２３７９）料去年虧轉盈５６４７萬人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中天國際（０２３７９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約５６４７萬元人民幣，而２０１８年虧損約４４７１萬元人民幣。
該集團指，轉虧為盈主因有關政府徵用其所持有位於青島部分土地所獲得補償而確認其收入
，加上收回來自銷售於過往年度售出物業的其他收入所致。（ｗｈ）
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