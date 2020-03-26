【企業盈喜】金嗓子（０６８９６）料去年純利增加最少６０％

《經濟通通訊社２６日專訊》金嗓子（０６８９６）公布，繼早前發盈利預喜後，預期截至
去年１２月３１日止年度純利按年增長不少於６０％，即約１﹒６３億元人民幣 。
該集團指，純利增長主因進一步加強金嗓子喉片（ＯＴＣ）全國管道重塑及金嗓子管道優化
工作進一步完善，令去年全年整體銷售額因而增加所致。（ｗｈ）
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