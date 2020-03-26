【企業盈警】專業旅運（０１２３５）料年度業績大降

《經濟通通訊社２６日專訊》專業旅運（０１２３５）公布，預期截至本月３１日止年度業
績按年大幅下降。
該集團指，業績下跌主因由於爆發新型冠狀病毒所致，形勢不斷演變且難以預測，各國政府
實施嚴格旅遊限制，此前所未有的挑戰令其收益大幅減少，亦對財務表現產生重大不利影響。該
集團管理層正積極採取措施以減少虧損，包括縮減分行網絡、減低員工成本及與業主磋商減租。
該集團預計於６月公布業績。（ｗｈ）
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