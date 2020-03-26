【企業盈喜】普甜食品（０１６９９）料去年虧轉盈最少五千萬人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》普甜食品（０１６９９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利不少於５０００萬元人民幣，而２０１８年則虧損約３２１３萬元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因內地豬肉產品整體售價上漲、整體毛利率上升、生物資產公允值變

動減銷售成本所產生收益增加，而且衍生金融負債公允值變動收益增加及融資成本減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

