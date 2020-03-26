【企業盈警】富元國際（００５４２）去年或錄虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》富元國際（００５４２）公布，截至去年１２月３１日止年度
可能錄得虧損，而２０１８年虧損約１﹒２２億元。
該集團指，可能錄虧損主因授權收入可收回與否不確定，導致應收貿易幅項減值、物業、廠
房及設備及授權減值、投資物業物業重估虧損、新物業發展項目開售宣傳及推廣活動費用等銷售
開支增加，加上就新物業發展項目融資而借入若干貸款及借款利息開支及財務費用增加。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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