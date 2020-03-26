《日入而息》中石油少賺１４％，匯控停裁員計劃，港股跌１７４點

《今天重點》﹡中石油（００８５７）去年少賺１３﹒９％，末期息加特息６﹒６０１分人

民幣；中石油去年平均實現原油價格每桶６０﹒９６美元，跌１０﹒７％；

中石油指正與國家管道公司研究潛在資產注入，料國際油價低位震盪

﹡匯控（００００５）因疫情暫停裁員計劃及對外招聘

﹡恆安（０１０４４）去年賺３９億元人民幣，派息１﹒２５元

﹡華潤置地（０１１０９）去年多賺１８％至２８７億元人民幣，末期息

０﹒９３７元；華潤置地今年銷售目標為２６２０億人幣，疫情對業務衝擊

屬短暫

﹡港鐵（０００６６）按機制可加價２﹒５５％，但今年將凍結實質票價

﹡本港今增４３宗確診個案，累計４５４宗



《即日市況》﹡病例增長持續恐慌情緒回復，港股跌１７４點收２３３５２



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒６％中止兩連漲，成交銳減觀望Ｇ２０



《美元匯價》﹡歐元短線或上試１﹒１０５，留意部署做空；歐元最新報１﹒０９６８╱

７１，日圓最新報１０９﹒６５╱６８



《公司業績》﹡中石油（００８５７）去年少賺１３﹒９％，末期息加特息６﹒６０１分人

民幣；中石油去年平均實現原油價格每桶６０﹒９６美元，跌１０﹒７％

﹡上石化（００３３８）去年少賺５８％，末期息１２分人幣

﹡中化化肥（００２９７）去年賺６億元人幣，升３４％，派息２﹒９４港仙

﹡保利置業（００１１９）去年多賺７１％，派息２０﹒９仙

﹡恆安（０１０４４）去年賺３９億元人民幣，派息１﹒２５元

﹡富力（０２７７７）全年多賺１６％至近９７億元人民幣，末期息８６分

﹡頤海國際（０１５７９）全年多賺三成九至７．２億元人民幣，末期息

２０﹒５９３分

﹡聯想控股（０３３９６）去年賺３６億元人民幣，跌１７％，末期息３３分

﹡遠大住工（０２１６３）全年多賺４５％，派息０﹒５元

﹡華潤置地（０１１０９）去年多賺１８％至２８７億元人民幣，末期息

０﹒９３７元

﹡勝獅貨櫃（００７１６）去年盈轉虧蝕１﹒１億美元，派特息１３港仙

﹡景業名邦（０２２３１）全年賺５億元人民幣，升三成，派９﹒１４分

﹡永嘉（０３３２２）全年多賺５２％至６４２１萬元，不派末期息

﹡光大永年（０３６９９）全年賺３７２８萬元人幣，增２％，派２﹒０３分

﹡同程藝龍（００７８０）去年溢利增三成，不派息

﹡有線寬頻（０１０９７）去年虧損收窄至４億元，不派息

﹡中國海外（００６８８）去年盈利為４１６億，升１０％，派末期息５７仙

﹡中遠海運港口（０１１９９）去年盈利跌５％，派末期息２﹒０２８美仙

﹡美圖公司（０１３５７）去年虧損收窄至３﹒９７億元人民幣，不派息

﹡易鑫（０２８５８）去年扭虧為盈賺３０９３﹒６萬元人民幣，不派息

﹡順龍控股（００３６１）虧損收窄至２３１１﹒９萬元，不派末期息

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）去年轉虧為盈，錄純利２８７７萬元，不派息

﹡環球信貸集團（０１６６９）去年純利按年跌８﹒６４％，末期息２﹒３仙

﹡基石藥業（０２６１６）去年虧損擴大至２３﹒１億元人民幣，不派息

﹡華顯光電（００３３４）去年純利跌３５﹒９％，不派末期息

﹡海爾電器（０１１６９）去年純利按年升９１﹒２％，末期息４９港仙

﹡新晨動力（０１１４８）去年純利跌３６﹒１％，不派末期息

﹡李氏大藥廠（００９５０）全年純利按年下跌７０％，末期息３﹒８仙

﹡天保能源（０１６７１）去年純利按年跌６０﹒８％，末期息０﹒０３元人

民幣



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）按機制可加價２﹒５５％，但今年將凍結實質票價

﹡匯控（００００５）因疫情而押後香港股東非正式會議；匯豐配合百分百擔

保特惠貸款，將聯繫中小企並組過百人專責團隊

﹡莎莎國際（００１７８）棄租北京道巨舖

﹡平安好醫生（０１８３３）與Ｇｒａｂ合作，進一步拓展東南亞市場

﹡Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）超購逾１０倍，一手中籤率１３％

﹡久康國際（００８５０）就取消上市地位提交覆核請求

﹡中生科技服務（０８０３７）擬投資生殖醫療服務

﹡科地農業（０８１５３）擬夥益康堂售預防肺炎顆粒沖劑

﹡日清食品（０１４７５）成為東奧港隊獨家食品夥伴

﹡弘陽地產（０１９９６）今年銷售目標７５０億元人民幣，料４月銷售可基

本復甦

﹡百濟神州（０６１６０）獲藥監局通知停售ＡＢＲＡＸＡＮＥＲ產品

﹡阿里巴巴集團表示完全理解和支持東京奧運延期，繼續打造數字奧運

﹡建發國際（０１９０８）發行１０億元人民幣資產支持證券

﹡恆安（０１０４４）去年毛利率升至３８﹒６％，料木漿價格偏軟利好效應

延續

﹡香港金融集團（００００７）委任劉夢熊為首席執行官，傅成玉任高級顧問

﹡香港寬頻（０１３１０）推企業資源互換，以貨品或服務交換其電訊及科技

方案

﹡國壽（０２６２８）疫情令全年發展不確定性增加，惟料過後將迅速重回正

軌；對中長期的投資並不悲觀，現無融資需要

﹡新威斯頓（０８２４２）收購馬來西亞六個服務式公寓權益

﹡香港電視（０１１３７）去年虧損擴大至２﹒９億，料首３個月商品交易額

逾１２億

﹡電盈為ＣＳＬ Ｍｏｂｉｌｅ ５Ｇ用戶帶來ＶＲ Ｋ－ｐｏｐ內容



《國企紅籌》﹡上石化（００３３８）擬斥３５億元人民幣生產大絲束碳纖維產品

﹡中石化冠德（００９３４）就閥室改造項目訂立協議

﹡國電科環（０１２９６）附屬追１６９８萬元人民幣獲上海仲裁委員會受理

﹡新華保險（０１３３６）已採網上渠道應對疫情，微信銷售逾８０００萬



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）擬３月２９日正式發布「刀片電池」

﹡合景泰富（０１８１３）今年銷售目標１０３３億元人民幣，未有特息安排

﹡騰訊（００７００）《和平精英》成２月全球最「吸金」遊戲

﹡綠城（０３９００）向中交建附屬提供項目管理服務涉５４００萬元人民幣

﹡麒麟集團（０８１０９）擬斥６００萬元認購中國影視版權商六成股本



《中國要聞》﹡３月３０城下調首套房貸利率，昆明環比降幅最大

﹡交通運輸部表示首二月交通固定資產投資額同比降３４％

﹡人行逆回購２８連停，市場憧憬近期有超預期政策推出；人行香港發百億票

據獲３﹒５倍認購，利率２﹒１９％

﹡中國海域可燃冰第二輪試採成功，首次利用水平井技術

﹡商務部表示疫情對中國消費影響短期且可控；美元計首二月境外企業非金融

類直投降１％；推動外貿企業復工復產，穩住外貿基本盤；鼓勵各地出台措

施擴大汽車消費；增加農產品食品進口，滿足消費升級需求

﹡上海文旅局聯手建行推百億信貸扶持文旅業

﹡滬首批２０５家影院後天起復市，推優惠票價活動

﹡臨港新片區市場監管局揭牌，打造極簡投資准入環境

﹡工行與文旅部簽協議，向行業新增１０００億授信額度

﹡中國貿促會表示已出具不可抗力事實性證明６４５４件

﹡民航局表示３０個國家重大機場項目已全部復工

﹡浙江紹興開展９項促消費行動，投放１﹒８億元消費券

﹡深圳擬出台政策支持智能網聯汽車發展

﹡光大證券表示減息促融資成本下行，效果立竿見影

﹡官媒引述分析師表示人行降息只是時間問題

﹡華為在美許可證５月中到期，美延長業界諮詢一個月

﹡任正非稱華為今年研發預算逾２００億美元

﹡國際疫情擴散不利外貿復工，商務部推動幫扶政策落地

﹡據報江蘇鹽城要求市屬企業年底前清退較高風險融資

﹡農業農村部發公告重申非洲豬瘟防控工作要求

﹡中銀協表示銀行業機構抗擊疫情信貸支持逾２萬億元

﹡上海將建立「首談」報備和主談制度促招商引資

﹡美國貿易代表對中國進口商品排除更多關稅

﹡外匯局表示截至去年末銀行業對外淨負債１５９１億美元



《寶島快訊》﹡台股收升近１％，報９７３６﹒３６點



《其他消息》﹡中西區區議會主席鄭麗琼被捕，涉轉載警員起底資料

﹡警方將調查鄭麗琼是否違私隱條例及藐視法庭

﹡梁偉雄升任消防處處長，廖志勇出任民航處處長

﹡本港首兩月出口貨值跌１２％，政府料短期出口續低迷；去年１２月名義工

資率升２﹒８％，實質跌０﹒５％

﹡深股通額度全日流走１﹒８億元；滬股通額度全日用１２００萬，陸股通淨

流出１３﹒６億



《新冠肺炎》﹡本港今增４３宗確診個案，累計４５４宗

﹡全國確診６７宗屬境外輸入，湖北局部解封首日無新增

﹡澳門累計３１宗確診，另有２宗高度疑似個案

﹡上海要求所有入境人員一律隔離１４天

﹡俄羅斯周五起停飛所有國際航班

﹡馬爾代夫加強防控，度假屋變隔離中心

﹡歐盟報告指疫情不太可能在夏季消失

﹡３月全球投資者信心指數降４點至７４﹒５，受累疫情

﹡研究預測中國４月解封可令疫情第二波高峰延至１０月

﹡中國與美國、德國、英國合作開展疫苗研發

﹡外交部表示中國已向伊朗、意大利等５國派出７批醫療組

﹡田北辰稱港鐵正研究未來不追加今年計出的加幅

﹡胡忠大廈３２樓有租戶職員確診，公眾地方已徹底消毒

﹡許樹昌稱留意內地會否出現第二波疫情

﹡陳茂波稱當局或推更多支援行業及保持社交距離措施

﹡飲食業擬下周推自發防疫措施，黃碧雲促全面暫停堂食

﹡復星醫藥（０２１９６）新冠病毒核酸檢測試劑盒通過藥監局應急審批

﹡樺欣（０１６５７）上周上市儀式一位嘉賓確診

﹡未來世界（００５７２）訂購熔噴不織布生產線，料４月投產

﹡長江生命科技（００７７５）推出ＣＯＶＩＤ－１９檢測試劑盒

（ｚｚ）

