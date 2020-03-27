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即市新聞

27/03/2020 16:22

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２７╱３　１２：００）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　每股虧盈　　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　　　　（元）　
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　地產股　
　恆基地產（０００１２）　　１６９．９４　－４５．４６　　３．５１　　　　１．３０　
　　
　焦點　　：取消１０送１紅股；基礎盈利跌２６％；物業銷售稅前盈利跌１２％；出售投資物
　　　　　　業稅前盈利跌７３％；今年香港料推８個新樓盤　
　大行觀點：大和料未來出售資產盈利下跌╱滙證：取消派紅股令人失望，農地轉換未有新進展
　　　　　　，公司有下行重估風險╱交銀：可售資源充足，負面因素已大致消化╱
　　　　　　目標價：２３．３元－４８港元　
　　　
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　石油股　
　中石油　（００８５７）　　４５６．８２＃　－１３．９０　０．２５元＃６﹒６０１分＃
　
　焦點　　：派特息２﹒３５８分╱平均實現每桶原油價格跌１０﹒７％至每桶６０．９６美元
　　　　　　╱煉油與化工經營利潤大跌６９．２％　
　大行觀點：花旗：明年進口天然氣業務可能錄盈利，但或不足以彌補上遊業務的損失╱
　　　　　　大摩：油價走低或拖累今年盈利╱目標價：１．８－３．５港元　

　中海油　（００８８３）　　６１０．４５＃　　１５．９０　１．３７＃　　　０．４５＊
　
　焦點　　：收入升２．４１％╱油氣銷售收入升５．９６％╱實現淨產量增６．６％至約
　　　　　　５．０７億桶油當量　
　大行觀點：匯豐研究：生產成本為每桶低於３０元美元，具競爭性╱瑞銀：油價不確定性或對
　　　　　　股價造成壓力╱目標價：６．８－１２港元　

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　中國人壽（０２６２８）　　５８２．８７＃　　４．１２倍　２．０５＃　　　０．７３＃
　　
　焦點　　：新業務價值按年升１８．６％╱將結合資本市場情況進行相應融資╱總投資收益率
　　　　　　按年增加１．９５個百分點至５．２４％　
　大行觀點：大和：派息政策更具能見度╱目標價：２３－２４港元　

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　電訊股　
　中國聯通（００７６２）　　１１３．３０＃　　１１．１０　０．３７＃　　０．１４８＃
　　
　焦點　　：提速降費使手機上網流量增４６％╱ＡＲＰＵ跌１１．６％╱轉型陣痛期３月完結
　　　　　　╱與中電信第三季前建２５萬個基站╱　
　大行觀點：野村：業績符預期惟挑戰仍在，維持評級及目標價╱大和：疫情影響下調盈測╱
　　　　　　富瑞：資本開支預算遜預期，料不會大力推５Ｇ╱目標價：６．０２－９．２６港
　　　　　　元
　
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　手機設備股　
　瑞聲科技（０２０１８）　　　２２．２２＃　－４１．５　　１．８４＃　　　不派息　
　　
　焦點　　：提高集團的流動性，建議不派末期息╱聲學業務收入按年下跌５．８％╱光學業務
　　　　　　去年收入按年增長９４％╱光學業務第四季度收入按年增長１．５倍至３．４億元
　大行觀點：大和：下半年將回復強勁每股盈利增長，看好其光學業務╱交銀國際：光學前景高
　　　　　　於市場預期，聲學產品的均價回升似乎仍然充滿挑戰╱目標價：４５－７０港元　
　　　
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　地產股　
　華潤置地（０１１０９）　　２８６．７０＃　　１８．３０　４．１２＃　　０．９３７＃
　
　焦點　　：核心盈利升１２．２％；未入帳銷售額為２，２３９億；投資物業租金收入升
　　　　　　２６．３％；今年銷售目標按年增長８％至２６２０億元　
　大行觀點：大和：未入帳銷售額為今明兩年盈利提供緩衝╱富瑞：今年銷售及租金收入增長將
　　　　　　有潛在下跌風險╱野村：增長潛力被低估╱目標價：４２．５９－４４港元
　
　中海外　（００６８８）　　４１６．１８　　　１０．３０　３．８０　　　０．５７　
　
　焦點　　：核心淨利潤升１０．１％；合約物業銷售額增長２５．２％；於中港新增５３幅土
　　　　　　地；今年銷售目標為４０００億元　
　大行觀點：野村：市場過份憂慮公司增長放緩，料盈利重返升軌╱富瑞：料今年預售增長勝同
　　　　　　業╱中金：料今年銷售額有高單位數增長╱目標價：３１．３２－３４．２２港元

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　豬肉股　
　萬洲國際（００２８８）　　１３．７８　　　　３１．７　　９．９６美仙　０．２６５＊
　　　　　　　　　（按生物公允價值調整前計算）　　　
　　
　焦點　　：管理層：豬肉有剛性需求╱將產品結構更多遷移至高端產品╱未來會增加向美國入
　　　　　　口╱今年直至現在進出口訂單都未有受影響　
　大行觀點：野村：中國豬肉價格高企帶來的利潤壓力仍在可控範圍內╱大和：美國強勁的出口
　　　　　　業務可能會持續╱富瑞：今年集團的銷售增長將達５％╱
　　　　　　目標價：９．２－１２．１港元　

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　紡織股　　
　申洲國際（０２３１３）　　５０．９５＃　　　１２．２　　３．３９＃　　１﹒００＊
　　
　焦點　　：運動類產品銷售額按年升１４．３％╱休閒類產品銷售額按年增約４．３％╱內衣
　　　　　　類產品銷售額按年下降約３９．５％　
　大行觀點：大和：集團今年的收入能見度仍然很低，將今年收入預測降低１８％╱
　　　　　　目標價：８３－１０６港元　
　　　
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　消費股　
　恆安國際（０１０４４）　　３９．０８＃　　　　２．８０　３．２８５＃　１．２５＃　
　
　焦點　　：紙巾業務收入升約１２．３％╱衛生巾業務銷售跌幅收窄至１．６％╱毛利率微升
　　　　　　至３８．６％，預期今年上半年毛利率將有望持續改善　
　大行觀點：大和：料紙漿成本低及衛生巾銷售將回復╱野村：銷售增長及毛利率仍落後於維達
　　　　　　╱目標價：６３．２－７０港元　
　　　
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　乳業股　
　蒙牛乳業（０２３１９）　　４１．０５＃　　　　３４﹒９　１．０４９＃　０．１８１＃
　
　焦點　　：液態奶收入升１４．３％╱奶粉業務收入升３０．８％╱毛利率升０．２個百分點
　　　　　　至３７．６％　
　大行觀點：富瑞：短期仍面臨挑戰，但疫情後消費者需求上升，將利好長遠增長前景╱
　　　　　　大和：疫情令銷售減少，下調今、明年收入預測３％－５％，每股盈利預測下調
　　　　　　９％－１１％╱目標價：２８．２－３６港元
　
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　　＊港元計算　
　　＃人民幣計算　
　　＠美元計算　
　　●第二次中期息　

　　由３月１６日至３月２０日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２９２５＆ｐａｇｅ＝１
　
　　由３月９日至３月１３日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２８７１
　
　　由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅｗｓ
ｉｄ＝１２８２９
　
　　由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日
１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２７７１　
　
　　由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日
１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２６９２　
　　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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