【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２７╱３ １２：００）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （元）

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地產股

恆基地產（０００１２） １６９．９４ －４５．４６ ３．５１ １．３０



焦點 ：取消１０送１紅股；基礎盈利跌２６％；物業銷售稅前盈利跌１２％；出售投資物

業稅前盈利跌７３％；今年香港料推８個新樓盤

大行觀點：大和料未來出售資產盈利下跌╱滙證：取消派紅股令人失望，農地轉換未有新進展

，公司有下行重估風險╱交銀：可售資源充足，負面因素已大致消化╱

目標價：２３．３元－４８港元



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石油股

中石油 （００８５７） ４５６．８２＃ －１３．９０ ０．２５元＃６﹒６０１分＃



焦點 ：派特息２﹒３５８分╱平均實現每桶原油價格跌１０﹒７％至每桶６０．９６美元

╱煉油與化工經營利潤大跌６９．２％

大行觀點：花旗：明年進口天然氣業務可能錄盈利，但或不足以彌補上遊業務的損失╱

大摩：油價走低或拖累今年盈利╱目標價：１．８－３．５港元



中海油 （００８８３） ６１０．４５＃ １５．９０ １．３７＃ ０．４５＊



焦點 ：收入升２．４１％╱油氣銷售收入升５．９６％╱實現淨產量增６．６％至約

５．０７億桶油當量

大行觀點：匯豐研究：生產成本為每桶低於３０元美元，具競爭性╱瑞銀：油價不確定性或對

股價造成壓力╱目標價：６．８－１２港元



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中國人壽（０２６２８） ５８２．８７＃ ４．１２倍 ２．０５＃ ０．７３＃



焦點 ：新業務價值按年升１８．６％╱將結合資本市場情況進行相應融資╱總投資收益率

按年增加１．９５個百分點至５．２４％

大行觀點：大和：派息政策更具能見度╱目標價：２３－２４港元



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電訊股

中國聯通（００７６２） １１３．３０＃ １１．１０ ０．３７＃ ０．１４８＃



焦點 ：提速降費使手機上網流量增４６％╱ＡＲＰＵ跌１１．６％╱轉型陣痛期３月完結

╱與中電信第三季前建２５萬個基站╱

大行觀點：野村：業績符預期惟挑戰仍在，維持評級及目標價╱大和：疫情影響下調盈測╱

富瑞：資本開支預算遜預期，料不會大力推５Ｇ╱目標價：６．０２－９．２６港

元



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手機設備股

瑞聲科技（０２０１８） ２２．２２＃ －４１．５ １．８４＃ 不派息



焦點 ：提高集團的流動性，建議不派末期息╱聲學業務收入按年下跌５．８％╱光學業務

去年收入按年增長９４％╱光學業務第四季度收入按年增長１．５倍至３．４億元

大行觀點：大和：下半年將回復強勁每股盈利增長，看好其光學業務╱交銀國際：光學前景高

於市場預期，聲學產品的均價回升似乎仍然充滿挑戰╱目標價：４５－７０港元



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地產股

華潤置地（０１１０９） ２８６．７０＃ １８．３０ ４．１２＃ ０．９３７＃



焦點 ：核心盈利升１２．２％；未入帳銷售額為２，２３９億；投資物業租金收入升

２６．３％；今年銷售目標按年增長８％至２６２０億元

大行觀點：大和：未入帳銷售額為今明兩年盈利提供緩衝╱富瑞：今年銷售及租金收入增長將

有潛在下跌風險╱野村：增長潛力被低估╱目標價：４２．５９－４４港元



中海外 （００６８８） ４１６．１８ １０．３０ ３．８０ ０．５７



焦點 ：核心淨利潤升１０．１％；合約物業銷售額增長２５．２％；於中港新增５３幅土

地；今年銷售目標為４０００億元

大行觀點：野村：市場過份憂慮公司增長放緩，料盈利重返升軌╱富瑞：料今年預售增長勝同

業╱中金：料今年銷售額有高單位數增長╱目標價：３１．３２－３４．２２港元



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豬肉股

萬洲國際（００２８８） １３．７８ ３１．７ ９．９６美仙 ０．２６５＊

（按生物公允價值調整前計算）



焦點 ：管理層：豬肉有剛性需求╱將產品結構更多遷移至高端產品╱未來會增加向美國入

口╱今年直至現在進出口訂單都未有受影響

大行觀點：野村：中國豬肉價格高企帶來的利潤壓力仍在可控範圍內╱大和：美國強勁的出口

業務可能會持續╱富瑞：今年集團的銷售增長將達５％╱

目標價：９．２－１２．１港元



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紡織股

申洲國際（０２３１３） ５０．９５＃ １２．２ ３．３９＃ １﹒００＊



焦點 ：運動類產品銷售額按年升１４．３％╱休閒類產品銷售額按年增約４．３％╱內衣

類產品銷售額按年下降約３９．５％

大行觀點：大和：集團今年的收入能見度仍然很低，將今年收入預測降低１８％╱

目標價：８３－１０６港元



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消費股

恆安國際（０１０４４） ３９．０８＃ ２．８０ ３．２８５＃ １．２５＃



焦點 ：紙巾業務收入升約１２．３％╱衛生巾業務銷售跌幅收窄至１．６％╱毛利率微升

至３８．６％，預期今年上半年毛利率將有望持續改善

大行觀點：大和：料紙漿成本低及衛生巾銷售將回復╱野村：銷售增長及毛利率仍落後於維達

╱目標價：６３．２－７０港元



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乳業股

蒙牛乳業（０２３１９） ４１．０５＃ ３４﹒９ １．０４９＃ ０．１８１＃



焦點 ：液態奶收入升１４．３％╱奶粉業務收入升３０．８％╱毛利率升０．２個百分點

至３７．６％

大行觀點：富瑞：短期仍面臨挑戰，但疫情後消費者需求上升，將利好長遠增長前景╱

大和：疫情令銷售減少，下調今、明年收入預測３％－５％，每股盈利預測下調

９％－１１％╱目標價：２８．２－３６港元



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＊港元計算

＃人民幣計算

＠美元計算

●第二次中期息



由３月１６日至３月２０日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日

１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由３月９日至３月１３日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日

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由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日

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由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日

１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日

１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

