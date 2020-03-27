《華爾街內望》歐央行取消購債上限，美股三連升道指飆１３５１點

《經濟通通訊社２７日專訊》美國上周初次申領失業金人數創新高，不過數據勝市場最壞預

期，歐洲央行取消購債上限，加上憧憬兩萬億美元刺激計劃於眾議院通過，美股周四（２６日）

三連升，道指創九十年最大三日漲幅。

道指飆升６﹒３８％或１３５１點，收報２２５５２點，即回升至牛市區域。標指漲

６﹒２４％或２６３０點，報２６３０點。納指揚５﹒６％或４１３點，報７７９７點。

市場恐慌指數ＶＩＸ跌２﹒９點，但仍接近遠高於近兩年高位水平。

嚴格控制疫情的措施令美國引發裁員潮，美國上周初次申領失業金人數飆升至逾３００萬人

歷史新高，不過市場早已預測最新數據最高可達４００萬人。

聯儲局主席鮑威爾表示，除周一（２３日）宣布史無前例的寬鬆政策外，隨時準備再採取積

極行動，支撐市場信貸。

兩萬億美元刺激議案將向經濟注入大量現金，緩解疫情給予經濟的影響。不過疫情已導致約

１０００美國人死亡，近７萬人受感染。

標普公用股周四表現最強勁，跳漲８﹒４％。波音猛漲１４％，因為最新刺激議案中有一項

給予航空業的撥款，金額高達５８０億美元。

指標十年期美國公債收益率跌２﹒９個基點至０﹒８３％。（ａｌ）

