【新冠肺炎】海天地悅旅（０１８３２）料上半年受嚴重不利影響

《經濟通通訊社２７日專訊》海天地悅旅（０１８３２）公布，因疫情更多航空公司已暫停

或減少來往塞班的航班。ＣＮＭＩ及關島政府均已實施多項措施以遏制新冠病毒的傳播，該等措

施對集團的業務營運產生重大的影響。

由於ＣＯＶＩＤ－１９疫情持續時長還不確定，現階段無法確定疫情對集團營運及財務表現

的影響。考慮到該等不明朗因素及全球旅遊氛圍受到抑制，公司預計截至２０２０年１２月３１

日止年度上半年的財務業績較之前的財政年度將受嚴重不利影響。（ｆｚ）

