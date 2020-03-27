【新冠肺炎】海天地悅旅（０１８３２）料上半年受嚴重不利影響

《經濟通通訊社２７日專訊》海天地悅旅（０１８３２）公布，因疫情更多航空公司已暫停
或減少來往塞班的航班。ＣＮＭＩ及關島政府均已實施多項措施以遏制新冠病毒的傳播，該等措
施對集團的業務營運產生重大的影響。
由於ＣＯＶＩＤ－１９疫情持續時長還不確定，現階段無法確定疫情對集團營運及財務表現
的影響。考慮到該等不明朗因素及全球旅遊氛圍受到抑制，公司預計截至２０２０年１２月３１
日止年度上半年的財務業績較之前的財政年度將受嚴重不利影響。（ｆｚ）
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