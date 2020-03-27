港股高開４１６點報２３７６８點，國指升１８６點

《經濟通通訊社２７日專訊》市場對美國刺激經濟方案持正面反應，美股道指隔晚再漲逾千

三點，亞洲股市今早普遍上揚，日經升３６１點，首爾指數升６１點。港股方面今早高開逾

４００點，出口類股份造好，申洲（０２３１３）高開近７％，於美國擁有業務的創科實業

（００６６９）則高開半成；另外，據聯交所權益披露，長和系創辦人李嘉誠及長和系主席李澤

鉅於３月２０日至２５日期間，增持長實（０１１１３）和長和（００００１）股份，合共涉資

６﹒６億元，消息帶動兩隻股份今早高開近半成。

恆生指數報２３７６８點，升４１６點或升１﹒７８％，主板成交２７﹒５２億元。國企指

數報９６３３點，升１８６點或升１﹒９７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６６％，報４６元；香港交易所（００３８８

）升１﹒８１％，報２３６元；騰訊控股（００７００）升２﹒１５％，報３９０元；中國移動

（００９４１）升２﹒１２％，報５７﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒０７％，報６

９元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） ８５﹒００元 升６﹒９９％

創科實業（００６６９） ５２﹒００元 升５﹒４８％

長實集團（０１１１３） ４１﹒００元 升４﹒９９％

長和 （００００１） ５２﹒４５元 升４﹒５９％

石藥集團（０１０９３） １６﹒９８元 升４﹒０４％

舜宇光學（０２３８２） １１１﹒８０元 升４﹒００％

碧桂園 （０２００７） ９﹒１２元 升３﹒６４％

萬洲國際（００２８８） ７﹒６０元 升３﹒５４％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒５０元 升３﹒２０％

中海外 （００６８８） ２４﹒２０元 升２﹒９８％

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（ｕｌ）

