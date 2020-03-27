  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2020 16:32

《盤後部署》憧憬放水屬炒作，企業下月公布首季業績迎來第二跌浪

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場對聯儲局放水措施反應正面，並憧憬刺激經濟的財政政策
落實，隔晚美股再度抽高逾千三點，帶動亞洲股市氣氛，港股今早高開４１６點，出口類股份表
現造好，惟手機設備股及濠賭股走勢疲弱，拖累大市氣氛，加上北水淨流入金額減少，港股半日
升幅收窄至２８１點，而午後維持約百點升幅，最終恆指收報２３４８４點，升１３１點或升
０﹒５６％，主板成交１２２４﹒１８億元。國企指數報９５０４點，升５７點或升０﹒６１％

　　內地走勢靠穩，上證綜合指數報２７７２點，升７點或升０﹒２６％；深證成分指數報
１０１０９點，跌４５點或跌０﹒４５％。兩市合共成交６３３９﹒１３億元人幣。

＊儲局資產負債表規模表首破５萬億美元＊

　　美國疫情大規模爆發，對市場衝擊一浪接一浪，而聯儲局亦積極釋放流動性，並向市場購入
債項。截至本周四（２６日）於聯儲局的網站數據顯示，聯儲備資產負債表規模表首破５萬億美
元水平，而銀行貼窗借款高達５０８億美元。是次聯儲局救市措施已超出２００８年的救市規模
，包括買債規模以及借款計劃。另外，當局還會加推三個貸款機制，包括定期資產抵押證券借貸
機制（ＴＡＬＦ），預料可提供最多３０００億美元的信貸額度，同時也會推出支持中小企業的
貸款計劃，幫助市民度過難關。
　　評級機構惠譽發表研究報告指，對於美國主權評級為ＡＡＡ，前景展望為穩定。惠譽表示，
由新冠肺炎所帶來的影響已經傷害到美國經濟及衝擊公共財務，對於美國降級的風險已經大大提
升。該行預計美國２０２０年ＧＤＰ將收縮約３％，如疫情在今年下半年受控，美國ＧＤＰ才會
恢復增長。然而，惠譽對於美國經濟仍有信心，但預計美國財政赤字仍有機會上升至ＧＤＰ的
１３％以上。

＊港股料仍會反覆下挫，最差下試二萬關＊

　　目前歐美感染人數逐步擴大，而美國最新失業新領申報人數創了歷史紀錄新高，達３２８萬
人，反映出美國當地陷入了停工狀態。市場雖然對於各地央行放水有一定程度憧憬，但企業整體
表現仍然遜色，難以撐起大市表現，相信港美股市短期仍有較大波動，投資者要有心理準備，股
市可能仍會反覆下挫，最差預計是恆指有望低見二萬關，因大部分企業於今年首季陷入了停工狀
態，４月份公布首季度業績可能是大市第二輪的衝擊波。（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道27/03/2020
港股先急漲後回穩 全日收23484升131點，長和系急漲
生財有道27/03/2020
《嚟緊炒D乜》市況似好未好 中國鐵塔防守佳選 吼1.6元吸納
FOCUS27/03/2020
【FOCUS】花旗國疫情大鑊 侵侵暗戰中國升級
生財有道27/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：融創十天線部署值博率高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 蓬瀛仙館免費派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金