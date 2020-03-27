《盤後部署》憧憬放水屬炒作，企業下月公布首季業績迎來第二跌浪

《經濟通通訊社２７日專訊》市場對聯儲局放水措施反應正面，並憧憬刺激經濟的財政政策

落實，隔晚美股再度抽高逾千三點，帶動亞洲股市氣氛，港股今早高開４１６點，出口類股份表

現造好，惟手機設備股及濠賭股走勢疲弱，拖累大市氣氛，加上北水淨流入金額減少，港股半日

升幅收窄至２８１點，而午後維持約百點升幅，最終恆指收報２３４８４點，升１３１點或升

０﹒５６％，主板成交１２２４﹒１８億元。國企指數報９５０４點，升５７點或升０﹒６１％

。

內地走勢靠穩，上證綜合指數報２７７２點，升７點或升０﹒２６％；深證成分指數報

１０１０９點，跌４５點或跌０﹒４５％。兩市合共成交６３３９﹒１３億元人幣。



＊儲局資產負債表規模表首破５萬億美元＊



美國疫情大規模爆發，對市場衝擊一浪接一浪，而聯儲局亦積極釋放流動性，並向市場購入

債項。截至本周四（２６日）於聯儲局的網站數據顯示，聯儲備資產負債表規模表首破５萬億美

元水平，而銀行貼窗借款高達５０８億美元。是次聯儲局救市措施已超出２００８年的救市規模

，包括買債規模以及借款計劃。另外，當局還會加推三個貸款機制，包括定期資產抵押證券借貸

機制（ＴＡＬＦ），預料可提供最多３０００億美元的信貸額度，同時也會推出支持中小企業的

貸款計劃，幫助市民度過難關。

評級機構惠譽發表研究報告指，對於美國主權評級為ＡＡＡ，前景展望為穩定。惠譽表示，

由新冠肺炎所帶來的影響已經傷害到美國經濟及衝擊公共財務，對於美國降級的風險已經大大提

升。該行預計美國２０２０年ＧＤＰ將收縮約３％，如疫情在今年下半年受控，美國ＧＤＰ才會

恢復增長。然而，惠譽對於美國經濟仍有信心，但預計美國財政赤字仍有機會上升至ＧＤＰ的

１３％以上。



＊港股料仍會反覆下挫，最差下試二萬關＊



目前歐美感染人數逐步擴大，而美國最新失業新領申報人數創了歷史紀錄新高，達３２８萬

人，反映出美國當地陷入了停工狀態。市場雖然對於各地央行放水有一定程度憧憬，但企業整體

表現仍然遜色，難以撐起大市表現，相信港美股市短期仍有較大波動，投資者要有心理準備，股

市可能仍會反覆下挫，最差預計是恆指有望低見二萬關，因大部分企業於今年首季陷入了停工狀

態，４月份公布首季度業績可能是大市第二輪的衝擊波。（ｕｌ）

