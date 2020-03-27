【新冠肺炎】美國累計確診個案全球最高，超越中國及意大利

《經濟通通訊社２７日專訊》據美國疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）周四（２６日）報告，

截至美國時間周三下午，新增新冠肺炎感染確診病例達１３９８７宗，累計６８４４０宗；新增

死亡病例２５７宗，累計９９４宗，當中不包括由武漢和日本撤離回國的國民。

而據路透社統計顯示，美國累計確診感染病例達８１３７８宗，已超過中國及意大利在內其

他任何國家。而目前中國位居第二，累計確診８１２８５宗，意大利緊隨其後，累計確診

８０５３９宗。（ａｌ）

