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27/03/2020 08:12

【新冠肺炎】美國累計確診個案全球最高，超越中國及意大利

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據美國疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）周四（２６日）報告，
截至美國時間周三下午，新增新冠肺炎感染確診病例達１３９８７宗，累計６８４４０宗；新增
死亡病例２５７宗，累計９９４宗，當中不包括由武漢和日本撤離回國的國民。
　　而據路透社統計顯示，美國累計確診感染病例達８１３７８宗，已超過中國及意大利在內其
他任何國家。而目前中國位居第二，累計確診８１２８５宗，意大利緊隨其後，累計確診
８０５３９宗。（ａｌ）

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