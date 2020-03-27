【全球放水】英政府快將出台最新刺激措施，針對低收入自僱人士

《經濟通通訊社２７日專訊》市場預計英國財政大臣蘇納克周四（２６日）將宣布最新刺激
措施，幫助對抗失業率飆升，擴大對工人的支持，並包括自僱人士。
據《英國泰晤士報》報道指，蘇納克計劃通過發放現金，幫助約２００萬名自僱人士。英國
央行表示，預計每月發放的資金將有上限，並針對低收入人士。
英國央行總裁貝利及其他央行官員亦暗示，不會將指標貸款利率下調至負值，因為這將損及
貸款。（ａｌ）
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