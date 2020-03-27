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27/03/2020 09:14

【油市博奕】美國暫停採購儲備石油，或動用能源部資金

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國能源部周四（２６日）表示，放棄購買原油填補戰略儲備
（ＳＰＲ）的計劃，因為原本３０億美元撥款在兩萬億美元刺激經濟計劃中被剔除。
　　不過能源部強調有充足資金推進採購，正與議員們討論資金是否必須由國會重新確定用途。
有分析指能源部一隻用於石油儲備的現代化基金約有８﹒５億美元，足夠應付首批採購３０００
萬桶原油所需的資金。（ａｌ）

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